Dino Zoff, ex portiere della Juventus, parla a Radio Marte di Alex Meret, estremo difensore del Napoli: "Meret è molto bravo, più di me da giovane ed ha le qualità per fare ottime cose. E’ già in Nazionale e se la giocherà con Donnarumma, se la può giocare. Ancelotti? C’erano tante aspettative, ma la stagione è ancora lunga e credo che il Napoli in Champions ci arrivi. Con i 3 punti ci sono tante possibilità per recuperare, però raggiungere la Juve è difficile, va detto. Per la Champions invece non credo ci siano problemi".