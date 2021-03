In attesa di Juventus-Lazio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato un grande doppio ex come Dino Zoff. Ecco come si è espresso l'ex portiere, allenatore e dirigente sulla sfida, su Inzaghi e Immobile: "Quando la Lazio gioca, e sa farlo bene, può far male a qualsiasi avversario. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato. Inzaghi? Simone ha dimostrato di far giocare bene la Lazio. E quando dico bene parlo di equilibri, di capacità di andare in verticale senza eccessi di titic-titoc". Infine su Immobile: "Sicuramente è il terminale del gioco. Deve resettare l’errore dal dischetto di Bologna. A volte bisogna saper ammettere che in quel momento non eri pronto a tirare quel rigore. Se la prendi così riesci ad andare oltre e a non restare troppo a rimuginare nella testa".