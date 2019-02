Zoja Trobec è la moglie di Samir Handanovic, nuovo capitano dell'Inter al posto di Mauro Icardi. E' lei, ora, la nuova first lady dei nerazzurri. Come carattere, personalità e immagine, Zoja è l'anti Wanda Nara. L'argentina è sempre in prima fila (sui social, sui siti, sui giornali), è onnipresente, ha un'immagine pervasiva e ingombrante. La slovena invece vive dietro le quinte il suo ruolo di moglie di un grande calciatore. Riservata, discreta, privata.



CHI E' ZOJA? - Ma chi è Zoja Trobec? Nata a Lubiana, in Slovenia (come Samir), è co-fondatrice, insieme alla sorella Irena, di un gruppo di cheerleader, le Dragon Ladies, che sostengono la squadra di basket del KK Olimpija. Come riferisce un dettagliato articolo di passioneinter.com, Zoja ha fatto studi artistici, ama leggere e ha come luogo preferito per le vacanze l'isola di Ist. Zoja e Handanovic si sono sposati nel 2012 e hanno due figli, Alen (2011) e Ian (2013). Nella foto di copertina, Zoja è in compagnia di Sara Da Silva, moglie di Jonathan Biabiany. Nella GALLERY, le altre FOTO di Zoja.