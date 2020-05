L'ex attaccante Gianfranco Zola ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Dopo aver vinto l'Europa League, Sarri ha scelto la Juve. Abramovich ha chiamato Lampard e mi ha proposto di fare l'ambasciatore del club, ma io non ho saputo dire di sì. Ho perso l'attimo e ho rifiutato alcune proposte, ma stare fermo un giro non è poi così male. Ho capito che devo evitare di subentrare ad altri allenatori. È valso per Birmingham, ma sopratutto per Cagliari che significa tanto per me".



"Aver incrociato Maradona — che ricami con Careca — è stata la mia fortuna. Poi Maldini e Roby Baggio: unici. In un’amichevole per beneficenza ho giocato con Ronaldinho e Iniesta, stratosferici. Mi sarebbe piaciuto duettare con Cristiano Ronaldo, un marziano. Meglio lui o Messi? È come dover scegliere tra Marilyn Monroe e Carla Bruni... Mi sarei divertito a giocare con entrambi. La mia top 11: Buffon, Ferrara, Baresi, Desailly, Maldini, Lampard, Albertini, Di Matteo, Maradona, Roby Baggio e Careca. In panchina, io con Peruzzi, Benarrivo, Francini, Poyet, Wise, Casiraghi, Vialli e Asprilla. Allenatore Nevio Scala e Arrigo Sacchi".