Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato della Fiorentina e della finale imminente col West Ham: "Sarà una partita aperta. la Fiorentina ha fatto un campionato migliore degli hammers. Loro si sono ripresi nelle ultime partite. Ma è stato un anno difficile. Nonostante tutto sono una squadra forte. La Fiorentina non ha iniziato bene l'annata. Ma successivamente ha trovato la quadra, è una squadra solida e organizzata. Italiano aveva già fatto bene allo Spezia. A Firenze ha confermato quello di buono che aveva fatto vedere prima. Fa giocare bene la squadra. A inizio anno la squadra non riusciva a concretizzare le occasioni. Poi le punte hanno performato meglio. Si vede che la squadra ha un impronta netta"



IL WEST HAM - Lo scorso anno fece benissimo. In una fase del campionato forse aveva anche overperformato. La rosa è da alta classifica, dovrebbe essere intorno all'ottavo-nono posto, con 15 punti in più. La squadra aveva perso della sicurezza. Facevano fatica a creare gioco, e subivano tanto. Quando ti trovi in un vortice negativo perdi sicurezza"