Il Milan vince ma non basta: i rossoneri restano a tre punti dal quarto posto in campionato, ancora occupato dall'inarrestabile Atalanta, che ha battuto la Lazio all'Olimpico domenica pomeriggio. Dunque, quando mancano tre giornate al termine del campionato, l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League si fa sempre più difficile, anche nelle quote dei bookmaker: sul tabellone Snai, ad esempio, i rossoneri in zona Champions adesso sono dati a 4,00, mentre per l'Atalanta l'obiettivo è decisamente più alla portata, offerto a 1,40 appena. Anche la Roma è a meno tre dal quarto posto, la quota sui giallorossi, complice il prossimo impegno di campionato contro la Juve, sale fino a 6,50. La matematica lascerebbe spazio anche alle speranze del Torino, a meno cinque dall'Atalanta, ma per i granata la quota è alle stelle, a 50 volte la posta.