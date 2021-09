Passa mezz’ora a osservare il muro prima del malinteso con Kumbulla e di tremare di fronte a un retropassaggio eccessivo di Smalling. Per il resto rischia l’abbiocco post aperitivo limitandosi a un paio di uscite alte e a un salvataggio nel finale.Piove a dirotto sulla fascia destra quando Karsdorp non c’è. Bocciato totalmente Reynolds, escluso Santon tocca al brasiliano che non sfrutta lo spazio a disposizione davanti a sè e si concentra quasi a fare più il terzo centrale che il terzino. Ripresa con qualche calura in più- Resta fuori ruolo.: Solo spazzate nel primo tempo. Nella ripresa riesce a sbagliare anche quando non è sotto pressione come quando spedisce sul petto di Rui Patricio un retropassaggio antipatico come la sabbia nel costume. Si riscatta con la capocciata dello 0-2.: Esce dalla zona rossa e torna a respirare aria fresca. L’albanese, fin qui trascurato da Mou, riesce a creare l’azione più pericolosa per Rui Patricio con un anticipo che per poco non regala allo Zorya l’occasione per pareggiare. Nella ripresa riesce a beccare un giallo e a rischiare un rigore. Bene in marcatura, per quel poco che c’è da marcare.Manda ripetutamente al bar l’avversario di turno giocando ben al di là della fascia di centrocampo per gran parte della gara. Per niente timido, anche se l’avversario è quello che è. Nella ripresa evita all'ultimo secondo il gol della bandiera.: Ripaga subito la fiducia dello Special One insegnando verticalità: è sua la palla filtrante per il vantaggio di El Shaarawy. Si ripete in un paio di spunti poco apprezzati dai compagni. (70’ Diawara 6: sgambata)L’ex atalantino non si ferma nemmeno ai confini d’Europa strappando palloni e proponendosi spesso in area come quando fa da sponda a Smalling per lo 0-2. Tutto sin troppo semplice, e nonostante questo pure lui sbaglia qualche pallone.: Non aiuta a dovere Ibanez sulla fascia maggiormente presa di mira dallo Zorya. Nella ripresa tenta di chiudere il match ma trova i guanti di Matsapura. Insomma, resta un po’ di amaro in bocca nonostante la buona volontà. (63’ Zaniolo 6,5: maggiore concretezza nel triangolo proibito con Pellegrini e Abraham): Si tiene i colpi migliori quando entrano Zaniolo e Abraham entrando di prepotenza sui due gol della ripresa. Basta poco. (77’ Villar sv: il grande escluso, se così si può dire. Prova un tiro in porta per far vedere che c’è. Ma è ancora più evidente l’errore in uscita che costa un contropiede): Al derby era sembrato piccolo così. In questo remoto posto del mondo ha decisamente più spazi e torna a giganteggiare contro avversari che faticherebbero a restare nella serie B italiana. Gol facile dopo sei minuti e tentativo di doppietta alla mezz’ora. E’ l’unico davanti a mostrare una certa voglia di vincere. Entra pure nel tris di Abraham. (77’ Mayoral ng): Deve sbloccare un digiuno che dura quasi da Ferragosto. Meno dirompente del solito, anche perché manca il clima da battaglia. Ci si aspetta molto di più. (63’ Abraham 7: prima il palo, poi il gol. Tutto con una facilità impressionante e in pochissimi minuti. Ammirevole la voglia pure in gare così, da esempio)Nella trasferta ucraina Mou ribadisce le sue convinzioni: Reynolds, Villar e Mayoral non possono giocare nemmeno quando il turn over è quasi obbligato. Per il resto poco da dire: avversario modesto e un po’ di mancanza di cattiveria che poteva rendere tutto semplice con qualche minuto di anticipo.