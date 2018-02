Lo ha pescato Walter Sabatini da Porto Alegre, ha iniziato da vice poi è diventato un tesoro per la Roma che verrà. Sì, Alisson è il portiere del presente e del futuro, ogni domenica stupisce più della precedente e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il brasiliano è protagonista indiscusso in giallorosso quest'anno, l'eredità di Szczesny non gli è pesata e quasi ogni domenica chiude da migliore in campo. Ecco perché tanti top club si sono mossi per lui già a gennaio, ritrovandosi un muro davanti; ma in estate rischia di essere un'altra storia.



ANCHE IL PSG - Per Alisson si è attivato il Liverpool, voleva prenderlo subito, Monchi ha risposto con un no secco. Nel frattempo, il ds del Paris Saint-Germain, Antero, ha fatto più di una telefonata per informarsi sul prezzo di Alisson: per i francesi vale anche più di Gigio Donnarumma, obiettivo da tempo insieme ad Oblak per la porta del PSG dal prossimo anno. Se per Donnarumma a Parigi arriverebbero a 30 milioni o poco più, Alisson sfora il muro dei 45/50 milioni e ha anche un Mondiale davanti col Brasile per aumentare la sua valutazione ulteriormente. La Roma spera di trattenerlo, in caso contrario di cederlo all'asta per cifre enormi visto anche l'inserimento del Real Madrid, una delle tante società che stanno iniziando ad inserirsi. Alisson intanto è sempre al centro della Roma. Intoccabile oggi, miniera d'oro domani.