Dopo un'accurata analisi dei siti di scommesse con licenza ADM, abbiamo selezionato i migliori per guidarvi nella scelta della piattaforma ideale. Questa classifica è il risultato di un confronto dettagliato tra le caratteristiche più importanti dei top bookmakers, arricchito dall'attenzione ai dettagli che solo chi possiede anni di esperienza nel settore del betting è in grado di cogliere.

Migliori siti scommesse online: lista aggiornata a Ottobre 2024

Migliori bookmakers: le nostre analisi

Di seguito, troverete una panoramica delle principali motivazioni e caratteristiche che hanno portato a preferire questi top operatori e suggerirli come i migliori di Ottobre 2024.

➡️ Betsson, miglior sito scommesse del 2024

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 200€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Neteller Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

Abbiamo provato la piattaforma scommesse di Betsson ed è stata una piacevole sorpresa: non solo offre un palinsesto sportivo di altissimo livello, ma mette anche a disposizione dei suoi utenti numerose promozioni interessanti, tra cui un bonus multipla che può arrivare fino al 600%. A nostro giudizio è il. Inoltre, aprire un conto gioco è semplice e veloce: bastano circa cinque minuti, cliccando su "Registrati" e inserendo i dati richiesti.

PRO ✅

Bonus senza deposito

Supporto clienti

CONTRO ❌
Bonus Multipla Assenza registrazione con SPID

➡️ Snai, top sito per palinsesto calcio

Secondo la nostra esperienza, Snai si distingue come uno dei migliori siti di scommesse italiani, grazie alla vasta gamma di eventi e mercati disponibili, all'efficienza del servizio clienti e alle interessanti promozioni, rivolte sia ai nuovi iscritti che agli utenti abituali. Per aprire un conto gioco c'abbiamo messo solamente quattro minuti: dopo aver inserito username, numero di telefono e indirizzo email, occorre cliccare su "Avanti" per poi successivamente inserire gli ulteriori dati personali richiesti.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1024€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili PayPal, PostePay, Bonifico Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

PRO ✅

Bonus senza deposito

Live Chat

Sicurezza Assenza quote maggiorate

Supporto live solo dopo login

➡️ Sisal, ideale per il bonus benvenuto

La creazione dell’account Sisal è stata veloce e semplice grazie alla possibilità di registrarsi tramite SPID, un’opzione molto comoda per chi preferisce evitare la compilazione di numerosi dati personali e l’invio di documenti per la verifica del conto gioco. Dalla nostra esperienza, Sisal si è distinto per l'ottimo bonus benvenuto, l'ampio palinsesto e la velocità dei pagamenti con Paypal. Da migliorare è la competitività delle quote live sui principali eventi sportivi, che spesso sono più basse rispetto a quelle dei competitors.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 20.800€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili PayPal, Skrill, Carte di Credito Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

PRO ✅

Assistenza Clienti

CONTRO ❌
App Android e iOS Competitività quote live

➡️ bet365, sito scommesse perfetto per live e streaming

Per piazzare delle scommesse live consigliamo di affidarvi a bet365, il top sul mercato. La piattaforma offre migliaia di eventi giornalieri, spaziando dalla Premier League ai tornei giovanili in Argentina e Algeria. Ogni giorno, più di 100 match sono trasmessi in streaming per tutti gli sport, dal calcio al tennis, permettendo di seguirli in video su PC, smartphone, tablet e altri dispositivi. La registrazione sul sito del noto bookmaker è semplice: sono richiesti circa 7 minuti per completare i moduli, inviare il documento e fare il primo deposito. L'unico aspetto su cui si potrebbe intervenire è il numero di promozioni ricorrenti legate al calcio, che attualmente risulta piuttosto limitato.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 100€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

PRO ✅

Streaming

CONTRO ❌
Live Chat Numero Promo ricorrenti

➡️ LeoVegas, quote tra le più competitive del mercato

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 500€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 15+ Metodi disponibili PayPal, PostePay, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

PRO ✅

Scommesse Antepost

CONTRO ❌
Supporto Chat Assenza bonus sport ricorrenti

LeoVegas offre, compresi anche quelli meno popolari. Le opzioni di scommessa sulle partite più importanti possono essere più di 500, scorrevoli all’interno degli eventi con un comodo sistema di filtri. Inoltre, il noto operatore consente di aprire un conto gioco tramite SPID, riducendo drasticamente i tempi della registrazione. Anche LeoVegas non si distingue per le offerte ricorrenti nel settore sportivo, concentrando invece gran parte delle promozioni sul casinò.

➡️ Lottomatica, il programma VIP più vantaggioso

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 2550€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 2€ N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili Neteller, Skrill, Carte di Credito Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

PRO ✅

Varietà promozioni

Ampio palinsesto

CONTRO ❌
Streaming Layout poco accattivante

Consigliamo di aprire un conto su Lottomatica sia per l'ottima offerta di benvenuto che per la rapidità con cui vengono elaborati i prelievi. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal, che permette agli utenti di ottenere numerosi premi e bonus semplicemente piazzando scommesse. Abbiamo anche testato l'assistenza clienti telefonica di Lottomatica e l'operatore è stato molto cortese, chiarendo tutti i nostri dubbi in pochissimi minuti. Da migliorare è il layout che, sia da desktop che da mobile, risulta poco accattivante.

➡️ Eurobet, il miglior bookmaker per promo ricorrenti

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1017€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 40+ Metodi disponibili PayPal, PostePay e Carte di Credito Tempi prelievi 0-72 ore

PRO ✅

Ampio Palinsesto

CONTRO ❌
Quote Competitive Live Chat disponibile solo fino alle 21.00

Eurobet è uno degli operatori più apprezzati nel panorama del gambling italiano. Nel corso delle settimane in cui abbiamo testato il sito del noto bookmaker,. Da sottolineare anche l'efficienza del supporto clienti che, in pochi minuti, ha chiarito tutti i nostri dubbi tramite Live chat.

➡️ Bwin, maggiorate per tutti i gusti

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 560€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 35+ Metodi disponibili Skrill, PayPal e Carte di Credito Tempi prelievi 0-72 ore

PRO ✅

Promozioni ricorrenti

CONTRO ❌
Assistenza clienti Interfaccia grafica da migliorare

Bwin, oltre a garantire un palinsesto sport ampio e completo,Tra le opzioni disponibili ci sono scommesse che includono, ad esempio, che più squadre realizzino almeno un gol o che tutte le partite selezionate abbiano lo stesso esito.L'unico aspetto negativo è l'interfaccia grafica, che risulta troppo scura e necessita di miglioramenti.

Gioco digitale, design user-friendly

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 10€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 24+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, PostePay Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

Un operatore particolarmente interessante è Gioco Digitale, che offre un, includendo non solo i principali eventi sportivi ma anche quelli di nicchia e legati al mondo dello spettacolo. Il sito si distingue per un', sia nella versione desktop che mobile, rendendolo ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo del gambling online. Il. Nella nostra esperienza con il servizio clienti, abbiamo apprezzato la rapidità e la cortesia dell'operatore, che ha risposto alle domande in pochi minuti. L'unico aspetto negativo del sito è il numero limitato di promozioni ricorrenti dedicate allo sport: attualmente, infatti, non ce ne sono molte disponibili.

PRO ✅

Semplicità utilizzo

CONTRO ❌
Supporto Clienti efficiente Basso numero promo sport

Goldbet, depositi e prelievi rapidi

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 2550€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 2€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Visa, Mastercard, PayPal Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

Nella nostra esperienza pluriennale nel mondo del gambling online, Goldbet si distingue come uno dei migliori siti scommesseUtilizzando alcuni metodi, come PayPal o Carte di Credito Visa, le vincite vengono erogate istantaneamente. Tra i punti di forza del bookmaker ci sono un. Inoltre, la possibilità di registrarsi tramite SPID e ottenere un bonus di benvenuto senza deposito esclusivo è un vantaggio significativo. Se dovessimo individuare un punto da migliorare, sarebbe la velocità di piazzamento delle scommesse live, che attualmente non è immediata.

PRO ✅

Palinsesto Antepost

CONTRO ❌
Registrazione SPID Lentezza elaborazione scommesse Live

Netwin, ampio palinsesto extra-sportivo

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 200€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 21+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Bonifico Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

Se state cercando un bookmaker con un, inclusi mercati dedicati al mondo dello spettacolo,. Abbiamo notato sin da subito che, rispetto ai competitors, l'operatore offre quote più elevate e costantemente aggiornate su Reality e Manifestazioni come Sanremo ed Eurovision. Oltre all'offerta extra-sportiva, Netwin copre tutte le principali competizioni sportive, con particolare attenzione ai top campionati calcistici come Serie A, Premier League e Liga., e nella nostra esperienza con la carta di credito, entrambe le operazioni sono state rapide. Il, poiché non risulta particolarmente accattivante.

PRO ✅

Maggiorate

CONTRO ❌
Metodi pagamento Design poco accattivante

Netbet, numerosi metodi di pagamento

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 50€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 18+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

PRO ✅

Quote competitive tennis e basket

CONTRO ❌
Supporto Clienti Layout da mobile migliorabile

Del sito scommesse di Netbet abbiamo apprezzato particolarmente la. Offrono una gamma che spazia dagli strumenti tradizionali (come carte di credito e bonifici) a quelli più moderni (come gli e-wallet) rendendo il processo di deposito e prelievo davvero comodo. Il palinsesto è completo, con una selezione di sport che include anche discipline di nicchia e abbiamo trovato quote competitive, soprattutto nel mondo della pallacanestro e del tennis. Tuttavia, un aspetto che potrebbe essere migliorato è il layout della versione mobile. Troviamo che sia poco accattivante e un po’ confusionario.

Betway, supporto clienti efficiente

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 100€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 19+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

Betway è un sito di scommesse davvero completo, che offre periodicamente promozioni interessanti e un'assistenza clienti rapida ed efficiente. In pochissimi istanti, tramite live-chat, un operatore ha chiarito tutti i nostri dubbi relativi all'utilizzo del bonus benvenuto. Ciò che c'ha maggiormente colpito è la, dalle classiche carte di credito e debito ai portafogli elettronici, rendendo. L'unico aspetto migliorabile è la sezione streaming: sarebbe utile aumentare il numero di eventi trasmessi in diretta.

PRO ✅

Promo ricorrenti

CONTRO ❌
Quote competitive sul calcio N° eventi streaming migliorabile

Betflag, il punto di riferimento per gli amanti delle multiple

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1000€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 5€ N° mercati scommesse 23+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

Betflag è senza dubbio. Oltre a offrire numerosi bonus senza deposito su diverse sezioni del sito, si distingue per la semplicità della piattaforma, che risulta accessibile a ogni tipo di utente. Quando desideri piazzare una schedina con più eventi,. Anche il palinsesto è competitivo, con tutte le principali competizioni e mercati offerti dai concorrenti. Un aspetto migliorabile è l'interfaccia della sezione live da mobile, che risulta poco pratica e non particolarmente accattivante.

PRO ✅

Ampio palinsesto

CONTRO ❌
Semplicità piattaforma Interfaccia sezione live da migliorare

Quigioco, n°1 per quote sui marcatori

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 25€ sport + 750€ casino Assistenza clienti Live Chat, ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 18+ Metodi disponibili PostePay, PayPal, Neteller Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

Dal nostro test è emerso che. Inoltre, il sito è ben progettato e permette di scommettere su una vasta gamma di sport, compresi quelli meno comuni come Ping Pong, Snooker e Rugby. Abbiamo trovato molto utili le sezioni "Statistiche" e "Livescore", che sono dettagliate e accurate. Tuttavia, l'interfaccia grafica da desktop potrebbe essere migliorata, poiché appare un po' confusionaria.

PRO ✅

Ampio palinsesto su eventi di nicchia

CONTRO ❌
Filtri di ricerca eventi Interfaccia desktop confusionaria

Starvegas, ideale per gli appassionati di motori

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 3300€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Bonifico Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

Starvegas propone una, con mercati disponibili su oltre 15 sport diversi. Un aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato è la sezione motori, che offre, con una varietà di mercati che includono scommesse sul Vincente Gara, sul Podio e molte altre scommesse speciali. Il sito si distingue anche per i suoi eccellenti filtri di ricerca, che facilitano la ricerca degli eventi desiderati. C'è però spazio per miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le promozioni ricorrenti sullo sport, attualmente piuttosto limitate.

PRO ✅

Filtri di ricerca

CONTRO ❌
Ricco palinsesto Poche promo sport ricorrenti

AdmiralBet, top per amanti totocalcio

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1000€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, Bonifico, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

Questo rinomato operatore offre agli utenti una, disponibile dalla formula Tre alla Undici. Sebbene il palinsesto pre-match sia competitivo e alla pari con i migliori del settore, le quote antepost potrebbero essere più ampie. Tuttavia, apprezziamo la vasta gamma di metodi di pagamento disponibili e la rapidità nel processamento di depositi e prelievi.

PRO ✅

Ampia varietà pagamenti

CONTRO ❌
Palinsesto pre-match Numero quote Antepost

Starcasino, sezione Statistiche senza rivali

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 50€ Assistenza clienti Supporto Live ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

Starcasino Sport è, a nostro avviso, il. La piattaforma offre una vasta gamma di dati dettagliati che aiutano a prendere decisioni informate prima di piazzare le giocate. Le, coprendo tutti gli sport e le competizioni principali. Inoltre, è doveroso sottolineare l'eccellente palinsesto dedicato al calcio e al tennis, che offre molteplici opportunità di scommessa. Abbiamo anche apprezzato l'ottimo servizio di assistenza clienti, che ha risposto alle mie email in meno di un'ora. Un aspetto migliorabile è la competitività delle quote in alcune manifestazioni, che risultano più basse rispetto ad altri bookmaker.

PRO ✅

Assistenza Clienti

CONTRO ❌
Palinsesto tennis e basket Competitività quote

Perchè fidarsi delle nostre recensioni?

La redazione è composta da esperti che lavorano nel settore del gambling da anni. Grazie alla consolidata esperienza, siamo in grado di analizzare e valutare i migliori siti di scommesse con un occhio attento ai dettagli e una profonda conoscenza delle dinamiche di questo mercato. Il nostro obiettivo è fornire giudizi chiari e imparziali, fondati su criteri oggettivi come la sicurezza, la varietà delle offerte, i servizi disponibili e l’efficienza del servizio clienti. Ci impegniamo affinché i nostri lettori possano prendere decisioni informate e sicure quando scommettono online.



Il nostro processo di analisi dei siti di scommesse è approfondito e metodico. Iniziamo con recensioni che si basano su test condotti per almeno un mese, durante il quale esaminiamo tutte le funzionalità del sito, inclusi i metodi di deposito e prelievo. Valutiamo anche i bonus di benvenuto, prestando particolare attenzione alla facilità di sblocco e ai requisiti di puntata. Inoltre, testiamo l'efficienza e la rapidità del servizio di assistenza clienti, per garantire un’esperienza di alta qualità.

Come scegliere i siti scommesse più affidabili e sicuri

Dalla nostra esperienza possiamo certificare che vi sono diversi aspetti da considerare per compilare una lista dei siti scommesse affidabili in Italia. Questi elementi vanno oltre la semplice sicurezza e includono l'esperienza di gioco dello scommettitore, come il palinsesto sportivo, le quote, i mercati e altro ancora.

Ecco cosa considerare quando scegliere un sito scommesse.

1. La presenza della licenza ADM

La licenza ADM (ex AAMS) identifica la presenza legale del bookmaker in Italia. Essa viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo dopo un accurato controllo relativo alla trasparenza e alla sicurezza della società. Il certificato è disponibile in ogni Concessionario di gioco, assieme ai dati societari ed al numero di licenza, solitamente nel footer. Date sempre un occhio, soprattutto quando siete alla ricerca di nuovi siti scommesse.

Per maggiori dettagli, tra cui la lista di tutti i siti scommesse legali in Italia, potete visitare il sito ADM.

2. I sistemi di sicurezza

La sicurezza è un fattore decisivo per un’esperienza di gioco serena e senza pensieri. L’aspetto principale che garantisce la sicurezza di un sito è il sistema di crittografia in uso, utili a nascondere le informazioni personali dei giocatori, affinché si eviti la divulgazione al fuori della piattaforma. In genere i bookmakers AAMS si affidano ad aziende terze specializzate proprio in questo settore.

I protocolli in uso sui bookmakers di solito si basano su crittografia asimmetrica tramite:

■

TLS (Transport Layer Security) protocollo di sicurezza tra i più utilizzati sul web;





■

SSL (Secure Socket Layer) predecessore del TLS sviluppato da NetScape nel 1995.

Frequentemente si può trovare la dicitura 128-bit o 256-bit sul portale, la differenza tra i due sta semplicemente nella lunghezza della chiave. La chiave da 256 bit è più lunga quindi fornisce un maggiore livello di sicurezza poiché bisognerebbe provare un numero di combinazione infinitamente alto per decrittografare i dati dell’utente.

3. Bonus e Promozioni

I bonus benvenuto offerti dai bookmakers differiscono ampiamente e vengono aggiornati in base alla stagione e agli eventi in corso. Un bonus come incentivo alla registrazione è sempre allettante, ma che sia vantaggioso o no è da definire una volta scoperti i termini e le condizioni.

Le offerte di benvenuto sulle scommesse sono principalmente di 2 tipologie:

Vi sono comunque numerose altre tipologie, come i bonus di rimborso sulle perdite, oppure i bonus free spin per la sezione casino.

4. L'offerta dei mercati

I mercati offerti dai bookmakers ADM sono in continua espansione ed ormai permettono di scommettere su qualsiasi evento possa accadere in campo. I classici 1x2 ed Under/Over, nonostante siano tuttora i più gettonati, sono affiancati da una quantità di mercati che porta a più di 1000 opzioni di scommessa sulla maggior parte dei migliori bookmakers ADM. Ecco alcuni mercati tra i più cercati dagli scommettitori.

Principali: Esito, Under/Over, Goal/NoGoal, Somma Totale, Esito 1 Tempo/Finale

Giocatori: Marcatore Sì/No, Assist Sì/No, Giocatore Segna di Testa Sì/No

Combo: 1X2+U/O, 1X2 + Segna Goal, U/O 1T + U/O 2T

A questo vanno ad aggiungersi mercati particolari introdotti di recente, come la scommessa sul numero di corner, le sanzioni, i n. di falli commessi o se l’arbitro consulta il VAR o no.

Top 5 dei migliori bookmakers per l'offerta dei mercati

Bookmaker n. Quote Particolarità 3000+ Tiri giocatori 2000+ Player builder 1200+ Angoli combo 1200+ Allenatore ammonito 1000+ Sostituzione nel 1° Tempo

5. Payout e quote delle scommesse sportive

Il payout viene utilizzato come indice della qualità di un bookmaker e della convenienza delle quote offerte. Rappresenta il denaro che viene reimmesso sulla piattaforma. Cosa vuol dire? Maggiore è il payout e maggiori sono le probabilità di vincita su quel dato operatore.



Solitamente il payout scommesse è una percentuale che va da un minimo del 90% fino al 95-96%. Come calcolare il payout? La formula è semplice. Ponendo ad esempio di voler calcolare il payout dei tradizionali risultati 1X2 si può eseguire il seguente calcolo:

100 / quota 1 + 100 / quota X + 100 / quota 2

Dopo di ché basterà effettuare una piccola sottrazione, essenzialmente:

100 - ( risultato ottenuto - 100) = payout scommesse

6. Facilità d’uso dell’interfaccia utente

Con l’aumento continuo dei mercati di scommessa, i bookmakers hanno dovuto reinventare più volte l’interfaccia desktop e mobile per offrire un’esperienza semplice e veloce.

Le app più all’avanguardia dispongono di un sistema di filtri su ogni partita, che consente di approdare in pochi clic al mercato di scommessa desiderato per controllarne le quote. Le interfacce utente, caratterizzate da menu a discesa e scorrevoli, sono progettate per una navigazione fluida senza tempi di caricamento: un sogno realizzato per qualsiasi scommettitore.



La qualità dell'esperienza utente e della navigazione, sia su piattaforme desktop che mobile, ha raggiunto livelli impressionanti, dimostrando l'alta competenza tecnologica raggiunta dai bookmaker nel settore.

7. Funzioni Speciali e uniche

I bookmakers moderni offrono funzioni speciali per spiccare sulla concorrenza ed offrire un’esperienza unica all’utente.



Tra queste troviamo:

Cash Out : Implementato nel corso del 2024 presso tutti i top bookmakers, il Cash Out permette agli scommettitori di chiudere una scommessa prima che l'evento si concluda. In base all’andamento della partita, si può incassare una parte della possibile vincita o minimizzare le perdite.

: Implementato nel corso del 2024 presso tutti i top bookmakers, il Cash Out permette agli scommettitori di chiudere una scommessa prima che l'evento si concluda. In base all’andamento della partita, si può incassare una parte della possibile vincita o minimizzare le perdite. Live Streaming : Nonostante la Serie A non sia più accessibile tramite bookmakers, gli utenti registrati possono godere di un ampio ventaglio di eventi sportivi trasmessi quotidianamente in live streaming dai migliori bookmakers.

: Nonostante la Serie A non sia più accessibile tramite bookmakers, gli utenti registrati possono godere di un ampio ventaglio di eventi sportivi trasmessi quotidianamente in live streaming dai migliori bookmakers. Bet Builder : Questo strumento permette agli utenti di creare una scommessa personalizzata combinando più esiti all'interno di un singolo evento sportivo, offrendo così maggiore flessibilità e potenzialità di vincita.

: Questo strumento permette agli utenti di creare una scommessa personalizzata combinando più esiti all'interno di un singolo evento sportivo, offrendo così maggiore flessibilità e potenzialità di vincita. Quote Migliorate : Sempre più bookmakers offrono quote migliorate su specifici eventi o mercati, offrendo agli scommettitori la possibilità di ottenere un maggior ritorno economico rispetto alle quote standard. Qualità della quota e formato dell’offerta differisce ampiamente in base al bookmaker.

: Sempre più bookmakers offrono quote migliorate su specifici eventi o mercati, offrendo agli scommettitori la possibilità di ottenere un maggior ritorno economico rispetto alle quote standard. Qualità della quota e formato dell’offerta differisce ampiamente in base al bookmaker. Tips: Alcuni bookmakers propongono delle bollette già fatte, con dritte offerte gratuitamente da altri utenti. Sisal ha portato questo concetto ad un livello superiore, con una sezione del sito dedicata chiamata Tipster, un vero e proprio Social con classifiche utenti ed i Top Tipster seguire. Davvero un’ottima iniziativa.

8. I metodi di deposito e prelievo

Anche i pagamenti giocano un ruolo chiave nello stabilire quali siano i siti scommesse migliori e più affidabili. Tutti i bookmakers AAMS usufruiscono dei principali strumenti per la crittografia e la protezione dei dati sensibili dei loro clienti, tuttavia vi sono canali di pagamento più veloci e sicuri di altri.



I portafogli elettronici, ad esempio, consentono di non inserire direttamente i dati della propria carta di credito online ma di utilizzare semplicemente un eWallet con indirizzo email e password. Frequentemente, inoltre, i portafogli elettronici implementano misure di sicurezza più efficaci di quelle operate dagli istituti emittenti delle carte, motivo per cui sempre più scommettitori fanno affidamento a questa tipologia di pagamento.



In aggiunta ai portafogli elettronici (il più famoso è PayPal), sono disponibili numerose altre modalità di pagamento. Tra le più diffuse sulle piattaforme ADM troviamo il Bonifico Bancario, la Carta di Credito e di Debito (Visa e Mastercard i circuiti più popolari), la Carta prepagata (PostePay la più usata).



La scelta della migliore tipologia dipende dalle necessità di ognuno. Occorre considerare che generalmente tutti i metodi consentono di prelevare e depositare, anche se sono previste condizioni differenti in merito a tempistiche, limiti e commissioni.

9. La presenza del Live Streaming

Giocare una schedina per molti appassionati rappresenta un vero e proprio momento di studio: analisi delle statistiche, formazioni e forma fisica delle squadre e degli atleti, confronto quote e palinsesti e tanto altro. D’altra parte, però, molti scommettitori preferiscono l’ebbrezza delle scommesse live che consentono di puntare in presa diretta su un evento che potrebbe accadere di lì a poco.



I migliori siti scommesse in questo caso offrono le dirette live streaming. Tutti i top bookmaker online mettono a disposizione dei loro clienti registrati uno streaming di eventi selezionati da guardare direttamente sul portale, ma non tutti garantiscono un servizio senza interruzione.

10. App mobile per scommettere da iOS e Android

L’app scommesse è divenuto un elemento sempre più influente nella scelta finale del giocatore per optare o meno per un bookmaker online. I migliori siti scommesse mettono a disposizione attraverso l'applicazione tutti gli strumenti che si possono trovare da desktop, compresa la diretta live streaming.



Cosa devo sapere sulle applicazioni per scommettere online? Niente di particolare, ad ogni modo è importante ricordare un aspetto rilevante. Gli utenti Android non troveranno l’app scommesse sul Play Store ma dovranno scaricarla direttamente dal sito del concessionario di gioco ed autorizzare l’installazione da fonti sconosciute.

11. Canali e competenza del servizio clienti

Quando apriamo un conto di gioco su un bookmaker ADM ci auguriamo che la nostra esperienza sia sempre piacevole e senza problemi. Tuttavia può capitare di aver bisogno di supporto, che sia per ottenere una semplice informazione che per ricevere assistenza per questioni relative all’account, pagamenti o altro.



Ecco perché il servizio clienti riveste un ruolo fondamentale nella scelta dei siti scommesse online. Tutti gli operatori offrono canali di contatto attraverso i quali raggiungere il team di assistenza, ma non tutti mettono a disposizione un supporto efficiente e veloce.



È fondamentale, dunque, affidarsi alle migliori piattaforme che garantiscono assistenza in tempo reale e tramite canali aggiornati come

Live chat con un operatore

Numero di telefono

Indirizzo email

Assistente virtuale

Sono importanti da considerare anche gli orari di disponibilità del servizio di assistenza sui siti scommesse sicuri. I migliori bookmaker offrono supporto 24 ore su 24, come accade con Sisal ad esempio o Lottomatica che mette a disposizione un’ampia fascia oraria per i contatti.

Migliori bookmaker per sport

I palinsesti degli operatori di gioco offrono differenti discipline su cui piazzare le giocate. Nello specifico, le migliori piattaforme in Italia mettono a disposizione solitamente +25 sport. Troviamo i più popolari (calcio, tennis, basket) ma anche altri di nicchia come hockey su ghiaccio, tennistavolo e freccette.



A questi si aggiungono le scommesse speciali su politica, spettacolo e tv, oltre alle più recenti sugli eSports. A seguire una panoramica sulle scommesse sportive disponibili sui migliori Bookies.

Sport Pro Miglior bookmaker

Calcio 40+ tornei

1000+ quote

Promo ad hoc Snai

Tennis Antepost Slam

Live betting

Streaming Bet365

Basket Quote alte

Palinsesto Ampio

U/O punti giocatori Betsson

Volley Set betting

Quote handicap

30+ mercati Elabet

Ciclismo Corse a tappe

Vincente classifiche

Quote podio Betway

Ippica 60+ eventi

Streaming live

Vincente, piazzato Better

Motori Vincente mondiale

T/T piloti

Promo speciali Goldbet

Hockey NHL, KHL

20+ mercati

Team italiani Sisal

Boxe Quote elevate

Vincente, K.O

Numero riprese Netwin

e-Sports 5+ mercati

Dota 2

League of Legends Sisal

Golf Major circuiti

Ryder Cup

10+ mercati Goldbet

Ping Pong Match giornalieri

Score Live

10+ mercati Betflag

Rugby Sei Nazioni

Coppa del Mondo

15+ mercati Snai

Football USA Quote per match

Antepost

Livescore Better

Spettacolo Eventi live

Quote Reality

Mercati TV Netwin

Come registrarsi su un sito scommesse

Registrarsi su un sito di scommesse online richiede soltanto pochi minuti. La procedura è praticamente identica su tutti i portali. Occorre infatti inserire i dati richiesti e seguire le istruzioni presenti nella pagina di iscrizione al Book. Riportiamo per comodità i principali passaggi da compiere con riferimento a bet365 Scommesse.

Visitare il sito di bet365 e cliccare in alto a destra su “Registrati”; Inserire i dati personali richiesti (nome, cognome, estremi documento); Digitare nome utente, password, limiti versamento e cliccare su “Registrati su Bet365”.

Arriverà una mail da parte dell’operatore contenente un link da cliccare, necessario per convalidare la veridicità della richiesta. Entro 30 giorni dalla registrazione occorre inviare una copia del documento d’identità, come previsto dalla normativa ADM sul gioco a distanza. Alcuni siti scommesse come Sisal e Better, permettono la registrazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una modalità sicura, veloce e spesso più conveniente perché garantisce ulteriori bonus.

Come creare una schedina nei siti di scommesse online

Registrati o accedi al tuo account: se non hai ancora un account, completane la registrazione fornendo i tuoi dati personali e verificando la tua identità. Se hai già un account, effettua il login. Deposita fondi: assicurati di avere un saldo sufficiente sul tuo conto per poter piazzare scommesse. Puoi effettuare un deposito utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati dal sito. Seleziona gli eventi: naviga tra le diverse categorie di sport o eventi disponibili e scegli quelli su cui desideri scommettere. Per creare una multipla, seleziona più scommesse. Aggiungi le scommesse al coupon: una volta selezionati gli eventi, aggiungi le singole scommesse al tuo coupon. Ogni selezione aggiunta incrementerà le tue possibilità di vincita combinata. Scegli il tipo di scommessa "Multipla": dal coupon, seleziona l'opzione per scommettere in modalità multipla. Inserisci l’importo della puntata: Decidi quanto desideri scommettere e inserisci l’importo nel campo apposito. Conferma la scommessa: Controlla i dettagli della tua multipla e conferma la scommessa. Una volta confermata, riceverai una conferma della tua giocata e potrai monitorare l'andamento degli eventi scommessi.

, basterà seguire i seguenti step:

Consigli per scommettere sui siti scommesse ed effettuare la prima puntata

Ecco al alcuni consigli per scommettere, dalla scelta del bookmaker alla vostra prima puntata.

Gioca in sicurezza : Prima di tutto, seleziona bookmakers con licenza ADM, gli unici legali in Italia, per giocare in sicurezza e trasparenza.

: Prima di tutto, seleziona bookmakers con licenza ADM, gli unici legali in Italia, per giocare in sicurezza e trasparenza. Prova più bookmakers : Le offerte differiscono, così come la qualità dell'interfaccio, delle quote e del palinsesto. Non aver paura di provare più bookmakers finché non trovi quello ideale.

: Le offerte differiscono, così come la qualità dell'interfaccio, delle quote e del palinsesto. Non aver paura di provare più bookmakers finché non trovi quello ideale. Considera i bonus : L’ampio raggio di siti scommesse ADM permette di approfittare di più bonus benvenuto e promozioni. Tenendo sotto controllo ogni sito si possono trovare ottime offerte ogni giorno.

: L’ampio raggio di siti scommesse ADM permette di approfittare di più bonus benvenuto e promozioni. Tenendo sotto controllo ogni sito si possono trovare ottime offerte ogni giorno. Informati bene : Senza dover cercare altrove, i migliori bookmakers mostrano analisi, consigli e statistiche su ogni match. Studia le squadre prima di scommettere per fare scelte informate.

: Senza dover cercare altrove, i migliori bookmakers mostrano analisi, consigli e statistiche su ogni match. Studia le squadre prima di scommettere per fare scelte informate. Scommetti semplice : Non strafare nelle tue prime scommesse. Inizia con tipi di scommessa semplici, come il vincitore di una partita, per familiarizzare con il processo. Poi cerca la tipologia di scommessa in cui sei più fortunato!

: Non strafare nelle tue prime scommesse. Inizia con tipi di scommessa semplici, come il vincitore di una partita, per familiarizzare con il processo. Poi cerca la tipologia di scommessa in cui sei più fortunato! Definisci un budget : Stabilisci un budget per le scommesse e rispettalo per evitare rischi finanziari.

: Stabilisci un budget per le scommesse e rispettalo per evitare rischi finanziari. Considera le live : Un’arma a doppio taglio. O le ami o le odi. Le scommesse live hanno il vantaggio di permettere la puntata dover aver analizzato l’andamento. Bisogno però aver fortuna e intuizione.

: Un’arma a doppio taglio. O le ami o le odi. Le scommesse live hanno il vantaggio di permettere la puntata dover aver analizzato l’andamento. Bisogno però aver fortuna e intuizione. Documentati : Informarsi sulle terminologie, come handicap, over e combo, può far scoprire interessanti varianti di scommessa.

: Informarsi sulle terminologie, come handicap, over e combo, può far scoprire interessanti varianti di scommessa. Segui i consigli degli esperti: Se sei alle prime armi e preferisci seguire bollette altrui, assicurati sia un canale o una persona affidabile. I sedicenti esperti tipster sono ovunque, ma ricorda che tutto sommato è la fortuna che la fa da padrone.

Statistiche e Informazioni sulle scommesse online

Il 36% degli italiani che hanno risposto al sondaggio hanno piazzato almeno una scommessa sportiva nell'ultimo anno

Il 14,1% degli italiani intervistati, piazzano delle scommesse con gli amici riguardo eventi sportivi

Il 23,6% degli italiani raggiunti da TGM Research piazzano scommesse tramite dispositivi mobili/applicazioni

In questo paragrafo, presentiamo alcune. Di seguito, troverete i punti salienti emersi dalla ricerca:In conclusione, le statistiche di TGM Research offrono uno sguardo chiaro sulle abitudini degli italiani nel settore del gioco d'azzardo. Risalta come una. L'uso crescente di dispositivi mobili per le scommesse indica una tendenza verso la digitalizzazione e una maggiore integrazione della tecnologia nel settore.

FAQ Miglior siti scommesse

Quali sono i migliori siti scommesse?

I migliori siti scommesse sono Betsson, Snai, LeoVegas, bet365, Sisal e Better, come riportato nell’elenco ad inizio pagina. Nella scelta abbiamo tenuto conto di una serie di parametri, quali varietà palinsesto, bonus e promozioni, presenza o meno dello streaming, numero di metodi di pagamento, efficienza del servizio clienti, gameplay da mobile.

È possibile vedere le partite sui siti di scommesse?

Sì, tutti i migliori operatori offrono la possibilità di vedere le partite di calcio e di altri sport, tramite il servizio di streaming gratuito disponibile per desktop e mobile.

Come prelevare i soldi da un sito scommesse?

Per ritirare il denaro presente sul proprio conto scommesse, occorre verificare i metodi di pagamento accettati dall’operatore, successivamente inserire l’importo e cliccare sul tasto di prelievo. Le tempistiche variano da qualche minuto ad un massimo di 7 giorni lavorativi, in base al sistema selezionato.

I siti scommesse sportive sono sicuri?

Certamente, tutti i siti scommesse segnalati in questa recensione sono titolari di regolare concessione AAMS (ADM). È una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente a piattaforme in possesso di specifici requisiti.

Come aprire un conto di gioco sui siti scommesse?

Per aprire un conto sui siti scommesse online è obbligatorio avere 18 anni, inserire i dati personali richiesti, inviare una copia del documento d’identità entro 30 giorni, come previsto dalla normativa vigente in materia di gioco a distanza.

Quali metodi di pagamento sono accettati sui siti di scommesse online?

I siti scommesse online accettano differenti metodi di pagamento, i più diffusi sono le carte di credito e debito (Visa e Mastercard i circuiti più noti), i portafogli elettronici come PayPal, i bonifici bancari e le carte prepagate come la diffusa Postepay.

Come posso evitare dei siti scommesse truffa?

Per evitare sei siti scommesse truffa si consiglia di registrarsi solo in piattaforme con licenza ADM (ex AAMS).

Quale sito offre le migliori quote per le scommesse sportive?

Il sito scommesse che offre le migliori quote competitive per lo sport è LeoVegas.