I migliori bonus scommesse 2024, le offerte più interessanti in Italia

. Ecco perché questo approfondimento aggiornato sui bonus benvenuto scommesse più convenienti può rappresentare un bel passo in avanti per chi cerca di ottimizzare i risultati dei propri pronostici. Metteremo quindi a confronto tutti i migliori bonus scommesse e

Questa corposa lista dovrebbe subito far capire che i siti con bonus scommesse sono molti e ognuno ha la propria offerta. Perdersi è facile, ma non seguendo le istruzioni dei nostri esperti che dedicano tempo nello studio e nel confronto costante. La lettura di questa guida sarà sufficiente per individuare i bookmakers con bonus benvenuto più generosi e per capire le dinamiche di conversione.

Il tutto con la premessa che la lista viene aggiornata ogni volta che viene lanciata o modificata una promozione.

Confronto bonus di benvenuto sul primo deposito scommesse

Bookmaker Bonus Rollover Termini e Condizioni Verifica il bonus 100€ senza deposito

100€ primo deposito 1x Multiple da almeno 5 eventi

Quota 1.50 per evento

Vincita massima 200€ VAI ▶ 1024€ 6x Multiple da almeno 3 eventi

Quota 1.50 per evento VAI ▶ 550€ + 30 free spin 1x Multiple da almeno 5 eventi

Quota 1.50 per evento VAI ▶ 100€ senza deposito

50€ primo deposito 3x Quota 3.00 VAI ▶ 2000€ senza deposito

550€ primo deposito 6x Multiple da almeno 3 eventi

Quota 1.50 per evento VAI ▶ 5.000€ senza deposito

800€ primo deposito Ogni 10 Status points 1€ di bonus Quota 6 con almeno 4 eventi VAI ▶ 2 Vincite Potenziate fino a 500€ 1x Maggiorazione del 10% sulle vincite, un live e una prematch VAI ▶ 5€ 1x Quota 2.50 VAI ▶ 50€ 3x Multiple da almeno 3 eventi con quota totale 2.00 VAI ▶ 100€ 1x Singola o multipla con quota minima 1.50 VAI ▶

A mio parare, tra i bonus primo deposito in Italia quello di Sisal può accontentare una platea molto ampia di giocatori. Risultano vincenti sia il valore della promozione da 5.800€ considerando il bonus benvenuto senza deposito, ma non è da sottovalutare la comodità di poter gestire la promozione in 35 settimane. Alessandro Pallotta

I migliori siti con bonus scommesse tra le novità di Ottobre 2024

le promozioni e quanto sia importante valutare termini e condizioni. Come il bonus benvenuto alla registrazione anche quello sul primo deposito scommesse deve essere sbloccato seguendo dei requisiti, come il rollover (quanto volte deve essere rigiocato il valore dell’offerta) e condizioni per le scommesse che possono essere più o meno limitanti, come

Come scritto nell'apertura di questa guida c'è davvero tanto da raccontare sul mondo dei bonus benvenuto per le scommesse sportive. In un mercato legale basato sulla concorrenza gli operatori devono studiare promozioni particolari che possano attirare l'attenzione di una gran numero di giocatori. Nelle prossime righe daremo qualche dettaglio sui 7 siti scommesse con bonus che hanno ricevuto il punteggio più alto durante le nostre recenti analisi del 23 Ottobre 2024.

1. Bonus scommesse Goldbet fino a 2.550€

Importo 2.000€ sulle slot per registrazione SPID + 550€ bonus scommesse e virtual

​Rollover 6x

Scadenza 30 giorni

Limiti: scommesse almeno in tripla e con quota pari ad almeno 1.50 per singolo evento

2. Welcome bonus scommesse Eurobet 1000€ +7€ gratis al deposito

Importo: 1007€

Rollover: 2x

Scadenza: 7 giorni

Limiti: multiple a quota fissa che abbiano una quota uguale o maggiore a 4.00

3. Betway bonus scommesse 100€+ Bonus Free Bet da 5€

Importo: 105€

Rollover: 1x

Scadenza: 7 giorni per il bonus, 3 per la Free Bet

Limiti: multiple, minimo 3 eventi, con quota totale non inferiore a 4.00.

4. Betflag bonus scommesse 1.000€

Importo: 1.000€ + fino a 250€ senza deposito scommesse

Rollover: diversi obiettivi in base al deposito

Scadenza: 90 giorni

Limiti: scommesse quota almeno 3.50

5. Real bonus scommesse di 25€ su Quigioco

Importo: 100€

Rollover: 1x

Scadenza: 5 bonus ognuno con validità 7 giorni

Limiti: il Real Bonus massimo ricevibile è di 25€. Multiple 4 eventi a quota 1.40

6. Bonus sul deposito scommesse Admiralbet 50% fino 1.000€

Importo: 1.000€

Rollover: 6x

Scadenza: 7 giorni

Limiti: Multiple almeno 3 eventi con quota minima 2 per singolo evento

7. Starcasino Bonus scommesse con rimborso fino a 50€

Importo 50€

Rollover Cashback 50% sulla prima giocata

Scadenza 7 giorni

Limiti: multipla 5 eventi con quota uguale o superiore a 1.50

Le diverse tipologie di bonus benvenuto scommesse AAMS (ADM)

Di seguito elencheremo le principali tipologie di bonus benvenuto scommesse ADM e presenteremo i nostri bonus preferiti per ciascuna categoria, con il relativo confronto e spiegazione.

Bonus valido solo sulla prima scommessa

Un’altra tipologie di promozione è quella prevista dai bookmakers con bonus sulla prima scommessa. Al giocatore di fatto vengono consegnati dei ticket da spendere per effettuare una singola scommessa gratis o per migliorare il bottino della prima puntata. Si tratta di una proposta molto interessante, anche se serve un po’ di tempismo. Facciamo l’esempio del bonus benvenuto di Leovegas. Effettuando un deposito di minimo 20€ si hanno 7 giorni di tempo per utilizzare le due vincite potenziate, una da 10€ sulle quote pre-match e un’altra sempre da 10€ sempre sulle quote live. La maggiorazione ricevuta sarà del 10% e ad esempio una quota 5 arriva a valere 5.50. L'eventuale vincita potenziata verrà accreditata con denaro reale.



Bonus benvenuto sport fino a 125% sul primo deposito

Altri bonus benvenuto scommesse sul primo deposito sono incentivi più classici, rispetto alla tipologia precedente prevedono solitamente una percentuale aggiuntiva del deposito effettuato e il fun bonus sarà valido su più scommesse. Il bonus benvenuto più comune è del 50% fino a un certo importo, ma ci sono anche bookmaker che offrono fino al 125% di credito aggiuntivo sulla prima ricarica. Tra i migliori bonus scommesse sul primo deposito spicca Goldbet.



L'operatore mette a disposizione dei nuovi utenti un bonus scommesse del 100% fino a 500€ + 50 euro extra. Il rollover del bonus di benvenuto sulle scommesse richiede di scommettere sei volte l'importo del bonus ricevuto, un requisito di puntata piuttosto accessibile. A nostro avviso, Goldbet offre una promozione completa che consente ai nuovi iscritti di esplorare diverse aree del sito, anche grazie alla presenza del bonus gratuito per chi scegliesse la registrazione con SPID. L'unica pecca? Non si tratta di un bonus scommesse senza deposito, ma potrete usarlo solo per giocare alle slot machine.

Bonus sul primo deposito + extra quota maggiorata

Alcuni bonus scommesse non si limitano ad un valore proporzionale al primo primo deposito, ma danno la possibilità di giocare una quota maggiorata. Un esempio pratico come il bonus di Betsson ci aiuta a spiegare di cosa stiamo parlando. Oltre al bonus benvenuto fino a 150€, Betsson offre una quota maggiorata sull'Inter vincente per le gare di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Lo scommettitore potrà usufruire della quota maggiorata fino a 2.00 per una scommessa 1X2 sui campioni d'Italia, migliorando il bottino su una singola partita. L'alternativa è una scommessa antepost su “Inter Vincente Campionato” a 5.00 o “Inter Vincente Champions” a quota 30.

Bonus scommesse sui primi tre depositi

Se in alcuni siti il bonus scommesse viene distribuito subito e si hanno a volte tempi ristretti per rispettare i requisiti, altre volte gli operatori puntano ad una promozione più a lunga scadenza. Di fatto è possibile ottenere un bonus non solo sul primo versamento ma anche su quelli successivi, di solito tre. Tra i bookmakers con bonus benvenuto deposito spalmati su tre tranche segnaliamo bwin.

Si parte con un primo deposito di almeno 20€ e alla prima scommessa (quota minima 2) si ottengono 10€ di bonus.

Il Bonus Scommesse fino a 400€ si sblocca invece rigiocando quanto versato su eventi a quota minima 1.50 con rollover 1x. La somma ottenuta non è subito prelevabile ma deve essere ripuntata almeno una volta in multipla, con 5 pronostici da quota minima 1.50 e quota complessiva di almeno 7.50. In più sono previsti 30 free spin per la slot Book of Kings.

Si prosegue con quello che non è un vero deposito, ma per 15 settimane piazzando almeno 25€ di scommesse prematch con quota uguale o maggiore a 1.50 si ricevono 5€ di bonus.

Qui di seguito trovi una lista per un rapido confronto tra i migliori bonus sul primo deposito per le scommesse sportive:

Bookmaker Bonus benvenuto Punto di Forza Altre promo ricorrenti 2.000€ + 550€ bonus Rollover 6x

Tripla con quota minima 3.50

Dep. Min: 20€ 50€ in Bonus Sport e Virtual

Multipla

Bonus cashback

Classifica Basket 100€ senza deposito + 100€ primo deposito Rollover: 1x

Multiple da almeno 5 eventi a quota 1.50 Quota maggiorata Inter vincente

Multipla

Bonus cartellino rosso

Bonus pilota ritirato F1 550€ Rollover: 1x

Multiple da 5 eventi a quota 1.50

Dep. Min: 20€ 30 free spin

Multipla

Programma fedeltà

Promo "Spacca 13"

Bonus scommesse settimanali o progressivi

I bonus scommesse progressivi, a differenza delle promozioni legate al primo deposito, sono distribuiti nel lungo termine. Questi bonus vengono sbloccati gradualmente e periodicamente, in base al volume di gioco generato, offrendo ai giocatori più tempo e opportunità per usufruirne. Non tutti i bookmaker offrono questo tipo di bonus, ma attualmente è possibile trovarlo presso Sisal, Better Lottomatica e Goldbet. A nostro avviso il miglior bonus di questa categoria è quello presentato da Sisal con fino a 730 euro in 35 settimane.

Bookmaker Bonus benvenuto Extra Value Altre promo ricorrenti 800€ primo deposito Rollover: Ogni 10 Status points 1€ di bonus

Quota 6 con almeno 4 eventi

Dep. Min: 20€ 5.000€ bonus registrazione con il quiz Salva il bottino

Multipla

Classifica Sport

Programma Fedeltà 550€ Rollover: 1x

Multiple 5 eventi a quota 1.50

Dep. Min: 20€ 30 free spin

Multipla

Programma fedeltà

Promo "Spacca 13" 25€ Rollover: 1x

Multiple 4 eventi a quota 1.40

Dep. Min: 25€ Bonus registrazione 750€ per le slot

Multipla

Programma fedeltà

Bonus scommesse con cashback (rimborso)

Descrivere solo il miglior bonus scommesse per chi preferisce ottenere un importo minimo ogni settimana può essere riduttivo per chi non conosce bene il ventaglio di offerte.

Un bonus scommesse cashback (rimborso) è un tipo di promozione offerta dai bookmaker che rimborsa una percentuale delle perdite di un giocatore in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, se un utente perde 100 euro in scommesse e il bookmaker offre un rimborso del 10%, il giocatore riceverà indietro 10 euro sotto forma di un divertente bonus. I bonus sul rimborso sono più spesso promozioni per gli utenti già registrati e raramente sono inclusi nel pacchetto di benvenuto.

I migliori bonus per questa categoria a nostro parere sono quelli offerti da bet365, Starcasinò sport ed Eurobet. Qui di seguito trovi il nostro riepilogo e confronto.

Bookmaker Bonus benvenuto Extra Value Altre promo ricorrenti 100€ Rollover: 1x

Singola o multipla quota minima 1.50

Dep. Min: 5€ Promo cashback in caso di parità

Multipla

BetBuilder Bonus Cashback fino a 50€ Multipla 5 eventi con quota 1.50

Dep. Min: 10€ Multipla

Multipla col Paracadute

Programma fedeltà 1007€ Rollover: 2x

Multiple a quota 4.00

Dep. Min: 20€ Cashback sui motori

Multipla

Programma fedeltà

Bonus scommesse senza deposito

Questa tipologia di bonus scommesse è senza dubbio quella più ricercata dai giocatori, poiché permette di piazzare le prime scommesse semplicemente registrandosi, senza investire denaro. Molti operatori, come Netbet, Leovegas e Sisal, attualmente non offrono tale bonus. In generale, la maggior parte degli operatori preferisce offrire bonus senza deposito per giocare al casinò, motivo per cui sta diventando sempre più raro trovare bonus per le scommesse gratis.

A nostro avviso i migliori bonus scommesse sono quelli che prevedono anche una piccola percentuale senza deposito. Ce ne sono diversi: i più elevati sono quelli di Goldbet e Better (2000 euro) ma focalizzati sulle slot, mentre Snai (il nostro preferito) è perfetto per chi cerca una promo sia casino che scommesse.



Altre promozioni sulle scommesse

Lasciamo per un momento da parte i bonus di benvenuto scommesse per concentrarci sulle offerte dedicate agli utenti già registrati. Nei paragrafi successivi spiegheremo cosa sono le promozioni scommesse ricorrenti e come funzionano, partendo da quelle più popolari senza tralasciare altri bonus scommesse sportive meno conosciuti ma molto utili.

Bonus multipla

Una delle offerte più apprezzate dagli utenti è il bonus multipla, che potenzia le vincite sulle schedine composte da almeno due eventi. Aggiungendo più selezioni alla scommessa (con la quota minima richiesta dalla promo), aumenta anche il bonus percentuale sulle eventuali vincite.

Uno dei bonus multipla più apprezzati è certamente quello di Snai che arriva fino al 184% di maggiorazione, seguito da quello di Sisal che offre una vincita potenziata massima del 177%.

In seguito, ecco un esempio pratico sul bonus scommesse Multipla disponibile su Snai:

Schedina con 4 eventi: 4% di maggiorazione

Multipla con 10 selezioni: 31,59% di quota potenziata

Scommesse con 30 eventi: 184% di vincita maggiorata

​Quota minima per selezione richiesta è pari a 1.20.

Bonus scommesse ricorrenti: le Quote Maggiorate

Le quote maggiorate sono tra i bonus più apprezzati degli utenti. Sebbene a volte siano incluse nei bonus di benvenuto, sono spesso utilizzate anche come promozioni ricorrenti per attirare l'interesse dei giocatori.

Per sfruttare al meglio le quote maggiorate, è fondamentale avere un buon tempismo poiché queste vengono pubblicate alla vigilia delle partite e, ad esempio, a ridosso dell'inizio di competizioni importanti come Serie A, Champions League, Europei o Mondiali.

Bonus scommessa gratuita (Freebet)

Con la nuova regolamentazione sui bonus scommesse, che ha imposto limiti alle puntate con credito aggiuntivo, i bookmaker stanno puntando sulle freebet. Ma cosa sono? Si tratta di scommesse gratuite offerte dagli operatori che consentono di effettuare delle puntate senza utilizzare denaro proprio. Se la scommessa vincente, il premio viene accreditato come denaro reale o sotto forma di bonus, a seconda delle condizioni.

Bonus scommesse sui grandi eventi sportivi

In occasione di grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi, la Finale di Champions League, il Giro d'Italia e Wimbledon, gli operatori possono offrire bonus scommesse specifici. Tra le promozioni che i bookmaker possono proporre ci sono bonus sul deposito, rimborsi in caso di perdite e freebet.

Bonus scommesse live

Alcuni operatori offrono ai loro utenti bonus scommesse ricorrenti nella sezione 'Live'. Questi bonus possono assumere diverse forme: ad esempio, possono includere un bonus sulla prima scommessa effettuata, un rimborso in caso di perdite o quote maggiorate in tempo reale.

Tra i bookmaker analizzati, Bet365 si distingue per offrire ai propri giocatori i migliori bonus sulle scommesse live, sia per quantità che per qualità.

Bonus scommesse Exchange

Il betting exchange è una piattaforma dove gli utenti scommettono direttamente tra loro, invece di farlo contro un bookmaker. In un mercato meno ricco di operatori rispetto a quello delle scommesse 'tradizionali', il bonus scommesse Exchange rappresenta uno sconto sulle commissioni, che nel caso di Betflag scendono al 2%.

Tra i migliori bonus scommesse 2024 sull'Exchange vi sono certamente quelli del già citato Betflag, Betfair e Vincitu.

Promozioni Scommesse, i bonus VIP

I bonus scommesse per i giocatori VIP sono programmi fedeltà che consentono agli scommettitori di guadagnare premi giocando. I migliori bonus scommesse in questo senso li offrono Better, Snai e Sisal. In generale, molti operatori offrono bonus di questo tipo ma, basandoci sulla nostra esperienza, il bonus di Sisal è il più semplice da gestire. Richiede meno passaggi e facilita l'accumulo di punti, grazie anche ai moltiplicatori disponibili.

Bonus scommesse nell'app mobile

Le app scommesse sono sempre più apprezzate dai giocatori ed è molto raro che i bonus scommesse sulle applicazioni mobile siano meno vantaggiosi di quelli offerti sui siti web. Pertanto l’offerta è molto ampia e variegata.



Per fare un esempio pratico possiamo citare il bonus scommesse che SNAI mette a disposizione degli appassionati di corse ippiche. Nell'app dedicata alle corse dei cavalli puoi trovare un bonus scommesse progressivo fino a 150€, spalmato su 3 mesi. Questo bonus è valido sia per i dispositivi iOS che per quelli Android, consentendo a tutti gli utenti di usufruire degli stessi vantaggi.

Inoltre, molte altre piattaforme di scommesse offrono bonus specifici per le loro app mobili, come ricariche extra, scommesse gratuite e promozioni esclusive. È importante verificare sempre le condizioni e i requisiti di ciascun bonus per sfruttarli al meglio. Con le app mobile scommettere diventa non solo più conveniente, ma anche potenzialmente più interessante grazie a bonus specifici.

Come abbiamo testato e confrontato i bonus scommesse online

Per spiegare come valutiamo i bonus scommesse e li inseriamo nelle nostre classifiche, seguiamo una serie di criteri chiave, che elenchiamo di seguito:



➜Importo del bonus: Il valore del bonus è il primo aspetto che consideriamo. Una cifra elevata è sempre attrattiva, ma non è l'unico fattore determinante. Ad esempio, Sisal offre un bonus di benvenuto fino a 5.800 euro, ma parte di esso è legata a un quiz, rendendolo più complesso da ottenere rispetto ad altre offerte più semplici da riscattare.



➜Condizioni di conversione: Valutiamo quanto sia facile convertire il bonus in saldo prelevabile. Questo dipende dalle condizioni da rispettare, come il rollover, la quota minima o il tipo di scommessa richiesto. Se le condizioni sono troppo restrittive, il bonus perde parte del suo valore.



➜Scadenza del bonus: Un altro fattore rilevante è la durata del bonus. Nelle scommesse sportive, dove l'azione è spesso legata agli eventi, il tempo disponibile per utilizzare il bonus è un aspetto cruciale da considerare.



➜Limiti sui metodi di pagamento: Alcuni bookmaker pongono restrizioni sui metodi di pagamento accettati per qualificarsi ai bonus. Ad esempio, su Eurobet e Goldbet, metodi come Skrill, Neteller e OnShop non sono validi per ottenere il bonus scommesse sul primo deposito, mentre Planetwin365 offre opzioni più varie, come Paypal, OnShop Vouchers, Paysafecard e Apple Pay.



Analizziamo tutti questi fattori per assicurarci che i bonus inclusi nelle nostre classifiche siano non solo generosi in termini di valore, ma anche facilmente accessibili e utilizzabili, offrendo un reale vantaggio ai giocatori.

Come convertire i bonus Scommesse rispettando il rollover del bonus

Per convertire un bonus scommesse, il primo aspetto da considerare è il rollover del bonus. Stiamo parlando del volume di gioco che deve essere generato per sbloccare una promozione e può essere importante quanto il valore del bonus.

Facciamo un esempio pratico: Snai propone un bonus di benvenuto che può arrivare a 500 euro, ma con rollover x8 , il che significa che sarà necessario giocare otto volte la somma depositata. Il bonus Goldbet è sempre di 500€, ma il rollover è pari a 4. La cifra offerta dagli operatori è la medesima ma su uno dei due è più semplice sbloccare il bonus e procedere al prelievo.

Attenzione che per la conversione del bonus sul primo deposito non serve solo soddisfare il volume di giocate richiesto! I termini e le condizioni specificano anche su quali scommesse sono valide per il fun bonus. Anche in questo caso può essere utile un esempio. Per sbloccare il bonus scommesse Goldbet è necessario giocare una serie di multiple e queste devono contenere almeno 3 pronostici diversi, ciascuno con quota minima di 1,50 . I giocatori meno esperti si sentiranno più a loro agio con Netbet : minimo 3 eventi, quota finale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25.



Molto comuni sono invece le condizioni delle scommesse che, per essere valide e quindi calcolate ai fini del bonus, devono avere una quota minima (2,00 è la media) ed essere giocate in multiple (normalmente 3-4 eventi). Andrea Stefanetti

Limiti di profitto

Salvo rare eccezioni, i bonus scommesse sul primo deposito non possono mai superare il valore indicato nell'offerta. Ovviamente questa regola vale fino a quando il bonus delle scommesse divertenti non sarà stato trasformato in un saldo prelevabile. In una seconda fase, il bottino ottenuto dal bonus scommesse sportive potrà essere gestito in completa autonomia e non solo nelle scommesse, ma anche nel poker e nei casinò online.

Vantaggi e svantaggi dei bonus scommesse

Pro Varie tipologie di bonus benvenutohtml5-dom-document-internal-entity1-nbsp-end

Varie tipologie di bonus scommesse anche per utenti registrati

Molti bookmaker offrono real bonus semplici da sbloccare

Anche se rare, esistono anche bonus completamente gratuiti

Tempistiche spesso molto ampie Contro Le meccaniche dei bonus benvenuto spesso sono complesse e difficili da capire

Serve studiare i termini e condizioni nel dettaglio

Come sfruttare i bonus benvenuto scommesse: i nostri consigli per convertirli

La nostra opinione sui bonus scommesse

Domande frequenti sui bonus benvenuto scommesse

1. Cos’è un bonus di benvenuto?

2. Dove posso trovare nuovi bonus scommesse?

3. Come riconoscere un bonus scommesse legale in Italia?

4. I bonus benvenuto scommesse possono essere utili per imparare a scommettere online?

5. Quali sono i migliori bonus benvenuto del 2024?

Nel presentare i bonus scommesse 2024 non abbiamo mai tirato indietro la mano quando c'era da segnalare anche gli aspetti negativi. Ecco dunque un riassunto deiAbbiamo detto quanto sia importante nei bonus benvenuto scommesse non valutare solo la potenziale vincita ma anche anche il rollover e tutti i requisiti di puntata. Ci concediamo qualche altro consiglio su. Il giocatore può trovarsi nella condizione di dover generare in tempi stretti un volume di gioco maggiore rispetto al solito ed. Quando la posta in palio dei bonus scommesse bookmakers è alta, nel caso di un primo deposito generoso, si ha infine la possibilità di gestire il rischio distribuendo il budget su più multiple. Comportarsi con il valore del bonus come si fa con il denaro reale, insomma, è il modo migliore per ottimizzare l’investimento.Questa panoramica sui siti con bonus scommesse ci ha permesso di toccare con mano l'ampia offerta delle promozioni, selezionando le migliori al momento. Possiamo confermare che. Alternando la strategia abbiamo compreso che la scelta tra brand più grandi e siti che hanno maggiore necessità di farsi conoscere al grande pubblico garantisce nel complesso una varietà di bonus primo deposito adatti sia ai giocatori meno esperti, sia a scommettitori che possono permettersi investimenti più audaci.Un bonus di benvenuto scommesse è una promozione proposta da un sito ai giocatori che si iscrivono per la prima volta e che possono godere dell’offerta a fronte della registrazione o del primo deposito.Ogni sito ha un'area promozioni dedicata ai nuovi membri e ai giocatori che hanno già un account. Per fare un confronto è utile affidarsi ad una guida aggiornata o alle “recensioni” sui migliori bonus scommesse.Solo i siti dotati di licenza di gioco online rilasciata dai Monopoli di Stato sono garanzia di legalità. I siti che offrono bonus scommesse legali hanno il logo ADM e indicano il numero di licenza GAD.Assolutamente. Per i giocatori alle prime armi è consigliabile adattarsi giocando sempre cifre moderate e ottimizzando il denaro investito attraverso i numerosi bonus scommesse di benvenuto.Tra i migliori bonus scommesse di benvenuto del 2024 vi sono certamente Betsson, Snai, Admiralbet, Betflag ed Elabet.