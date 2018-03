Unanuova, sempre più compatta, sempre meno battibile, ma soprattutto sempre più efficace in zona gol.è riuscito a modificare ancora una volta l'aspetto tattico del suo 11 titolare ridando slancio sia alla corsa scudetto contro il Napoli che alla rincorsa, divenuta quasi ossessione, alla Champions League. Le svolte più importanti, tuttavia, spesso non risiedono nei soli e semplici schemi tattici (Allegri è un sostenitore accanito della fluidità dei moduli), bensì nei piccoli dettagli capaci di trasformare il rendimento anche dei singoli uomini. E' il caso diche, tornato dall'infortunio alla cosciacoinciso, tra l'altro, con numerose dichiarazioni in conferenza stampa sul vero ruolo della punta argentina. A fine dicembre/inizio gennaio, con il nuovo 4-3-3 in fase di rodaggio, Allegri si è sbilanciato: "in questo sistema di gioco, il ruolo che può fare è solo il centravanti" salvo poi aggiungere qualche giorno dopo: "Dybala farebbe fatica a fare il centravanti in una grande squadra". E allora cos'è cambiato? Semplice a partire dalla gara con il Tottenham di Champions League,(heatmap Opta)ricoprono in campo alternativamente le stesse posizioni e dialogano nello stretto con molta più frequenza del passato quando il lavoro di sacrificio e di costruzione della manovra chiamava la Joya lontano dalla zona nevralgica del suo gioco: l'area di rigore.Sempre nelle conferenze stampa sopracitate, Allegri ribadiva cheE l'allenatore livornese non ha fatto altro che applicare alla lettera questo suo ragionamento.a, molto tecnica, che però ha bisogno di un partner offensivo che gli permetta all'occorrenza di abbassare il suo raggio d'azione fino a centrocampo. L'intesa col connazionale è ai limiti della perfezione e non può che far bene ai bianconeri.@TramacEma