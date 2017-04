Atalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa cercano punti utili alla qualificazione in Europa League contro i campioni d'Italia. Mercoledì sera i bianconeri sono attesi dalla semifinale d'andata in Champions League sul campo del Monaco, ma Allegri non fa turnover e schiera la formazione tipo con in campo tutti i migliori. Gasperini non rischia Kessie, manda Petagna in panchina e schiera il Papu Gomez nell'inedito ruolo di falso 9. Promosso titolare l'olandese Hateboer. Arbitra Guida



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Hateboer, Gomez, Kurtić



Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.