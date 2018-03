L'Inter non ha perso le speranze di mettere le mani su Mimmo Criscito.



Nonostante non più tardi di una settimana fa il diretto interessato abbia rivelato pubblicamente di essere ad un passo dal ritorno al Genoa, la Gazzetta dello Sport racconta oggi di come la società nerazzurra stia provando a convincere il laterale partenopeo a trasferirsi alla Pinetina.



In scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo, Criscito a fine stagione lascerà sicuramente il campionato russo per far ritorno in Serie A. La sua prima alternativa si chiama Genoa ma il pressing portato su di lui da Napoli e soprattutto Inter potrebbe anche modificare il finale di una storia che appare già scritta.