Questa sera Urbano Cairo sarà regolarmente in tribuna al Grande Torino ad assistere alla partita del suo Toro contro il Milan, una partita che lo stesso presidente granata, a margine della presentazione della "F Design Week" a Milano, ha definito "molto impegnativa".



"Il Milan è una squadra importante con giocatori di altissimo livello, ha fatto molto bene col Napoli quindi è una partita da tenere sicuramente in grande considerazione e da giocare con grande attenzione - ha dichiarato Cairo come è riportato nell'edizione odierna del Corriere di Torino - credo che il nostro mister, Mazzarri, con la squadra stia preparando al meglio la sfida. Non dico nulla, ma insomma mi aspetto una bella partita".