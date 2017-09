Dopo le gare del martedì prosegue con le partite del mercoledì la seconda giornata dei gironi di Champions League. La giornata l'ha aperta la Roma a Baku contro il Qarabag (LEGGI QUI) e questa sera la Juventus ospiterà l'Olympiacos all'Allianz Stadium (LEGGI QUI).



Nel gruppo A scontro al vertice con il CSKA Mosca che ospita il Manchester United di Josè Mourinho. Entrambe le squadre hanno ottenuto 3 punti all'esordio contro Basilea e Benfica che si affronteranno invece in Svizzera.



Anche nel gruppo B lo scontro al vertice vedrà il match di cartello fra il Paris Saint Germain, alle prese con il caso Neymar-Cavani, che ospita al Parc des Princes il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Completa il quadro del girone Anderlecht-Celtic.



Oltre alla Roma nel girone C fondamentale per la vetta della classifica sarà lo scontro del Wanda Metropolitano fra l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Chelsea di Antonio Conte, ritenuti due dei migliori allenatori in circolazione.



Chiude il programma del gruppo D, oltre alla gara della Juventus, il Barcellona che dopo la rotonda vittoria ottenuta nella prima gara proprio contro i bianconeri, sono chiamati a confermarsi in trasferta a Lisbona contro lo Sporting.