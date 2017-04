“Quante possibilità ho di rimanere? Al momento 100%, ho un contratto fino al 2018...”. Da qui si parte e si riparte, nella conferenza stampa pre Juve-Chievo di Max Allegri. Di Juve-Chievo rimane poco, di Max Allegri molto. Dietro queste parole c'è tanto, ma non tutto. Prima però è necessario compiere un passo indietro, anzi di fare un bel salto mortale all'indietro. Perché quanto scritto e riportato in questi mesi da Calciomercato.com e ilBiancoNero.com a partire dal 9 febbraio (leggi qui) a proposito di una separazione consensuale già decisa tra la Juve e Allegri, lo confermiamo e lo abbiamo raccontato settimana dopo settimana. Una decisione presa e mai smentita, ribadita anche da altre prestigiose realtà in ultima istanza ancora questa mattina ad esempio dal Corriere della Sera che ricorda come “Un mese fa il divorzio sembrava scontato”. Fino a un mese fa, e ancora dopo. Poi qualcosa è semplicemente cambiato, anzi tantissimo, ammesso che il mondo del calcio sia poi così semplice.



CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM