La Lega di Serie A ha comunicato ufficialmente le date dei recuperi di Crotone-Juventus e Bologna-Milan, le due sfide valide per la 18esima giornata di Serie A rinviate visto l'impegno delle squadre di Allegri e Montella in Supercoppa Italiana. Le due gare verranno recuperate mercoledì 8 febbraio: Crotone-Juve si giocherà alle 18, Bologna-Milan alle 20.45.



La Lega Calcio di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 19esima alla 25esima giornata di campionato.



19ª GIORNATA ANDATA

Sabato 7 gennaio ore 18.00 Empoli - Palermo

Sabato 7 gennaio ore 20.45 Napoli - Sampdoria

Domenica 8 gennaio ore 12.30 Udinese - Inter

Domenica 8 gennaio ore 18.00 Milan - Cagliari

Domenica 8 gennaio ore 20.45 Juventus - Bologna



1ª GIORNATA RITORNO

Sabato 14 gennaio ore 18.00 Crotone - Bologna

Sabato 14 gennaio ore 20.45 Inter - Chievo

Domenica 15 gennaio ore 12.30 Cagliari - Genoa

Domenica 15 gennaio ore 20.45 Fiorentina - Juventus

Lunedì 16 gennaio ore 20.45 Torino - Milan



2ª GIORNATA RITORNO

Sabato 21 gennaio ore 18.00 Chievo - Fiorentina

Sabato 21 gennaio ore 20.45 Milan - Napoli

Domenica 22 gennaio ore 12.30 Juventus - Lazio

Domenica 22 gennaio ore 18.00 Atalanta - Sampdoria

Domenica 22 gennaio ore 20.45 Roma - Cagliari



3ª GIORNATA RITORNO

Sabato 28 gennaio ore 15.00 Cagliari - Bologna (°)

Sabato 28 gennaio ore 15.00 Fiorentina - Genoa (°)

Sabato 28 gennaio ore 18.00 Lazio - Chievo (#)

Sabato 28 gennaio ore 20.45 Inter - Pescara

Domenica 29 gennaio ore 12.30 Torino - Atalanta

Domenica 29 gennaio ore 20.45 Napoli - Palermo



4ª GIORNATA RITORNO

Sabato 4 febbraio ore 20.45 Bologna - Napoli

Domenica 5 febbraio ore 12.30 Milan - Sampdoria

Domenica 5 febbraio ore 18.00 Palermo - Crotone

Domenica 5 febbraio ore 20.45 Juventus - Inter

Martedì 7 febbraio ore 20.45 Roma - Fiorentina (#)



Recuperi 18ª GIORNATA ANDATA

Mercoledì 8 febbraio ore 18.00 Crotone - Juventus

Mercoledì 8 febbraio ore 20.45 Bologna - Milan



5ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 10 febbraio ore 20.45 Napoli - Genoa (*)

Sabato 11 febbraio ore 20.45 Fiorentina - Udinese

Domenica 12 febbraio ore 12.30 Crotone - Roma

Domenica 12 febbraio ore 18.00 Sampdoria - Bologna

Domenica 12 febbraio ore 20.45 Cagliari - Juventus

Lunedì 13 febbraio ore 20.45 Lazio - Milan (#)



6ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 17 febbraio ore 20.45 Juventus - Palermo (*)

Sabato 18 febbraio ore 18.00 Atalanta - Crotone

Sabato 18 febbraio ore 20.45 Empoli - Lazio

Domenica 19 febbraio ore 12.30 Bologna - Inter

Domenica 19 febbraio ore 18.00 Roma - Torino (§)

Domenica 19 febbraio ore 20.45 Milan - Fiorentina (§)



La Lega calcio ha ufficializzato le date degli ottavi e dei quarti di finale in Coppa Italia.

Napoli-Spezia martedì 10 gennaio ore 21 su Rai2

Fiorentina-Chievo mercoledì 11 gennaio ore 17.30 su Rai2

Juventus-Atalanta mercoledì 11 gennaio ore 20.45 su Rai1

Milan-Torino giovedì 12 gennaio ore 21 su Rai2

Inter-Bologna martedì 17 gennaio ore 21 su Rai2

Sassuolo-Cesena mercoledì 18 gennaio ore 17.30 su Rai2

Lazio-Genoa mercoledì 18 gennaio ore 21 su Rai2

Roma-Sampdoria giovedì 19 gennaio ore 21 su Rai3.



Quarti di finale:

Napoli/Spezia-Fiorentina/Chievo martedì 24 gennaio ore 20.45 su Rai1

Juventus/Atalanta-Milan/Torino mercoledì 25 gennaio ore 20.45 su Rai1

Inter/Bologna-Lazio/Genoa martedì 31 gennaio ore 20.45 su Rai1

Roma/Sampdoria-Sassuolo/Cesena mercoledì 1 febbraio ore 20.45 su Rai2.



NOTE:

(*) anticipo disposto per impegni in Champions League.

(§) posticipo disposto per impegni in Europa League.

(#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno.

(°) anticipo disposto solo in caso di qualificazione di Bologna e/o Genoa ai quarti di Finale di Coppa Italia.