Direttamente dall'Egitto arrivano notizie su un interessamento del Torino per l'esterno d'attacco Mostafa Fathi. Secondo i media egiziani, infatti, la società granata avrebbe richiesto tramite fax il giocatore in prestito con diritto di riscatto e ora due emissari del Zamalek, la squadra de Il Cairo dove gioca il 22enne attaccante, sarebbero pronti a partire alla volta del Piemonte per portare avanti la trattativa.

Fathi quest'anno è stato limitato da un infortunio al ginocchio dal quale è guarito da poco, ora aspetta di sapere se sarà convocato o no dal proprio ct per la Coppa d'Africa.