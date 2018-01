L'avventura all'Inter di Dalbert Henrique Chagas Estevão, in arte Dalbert, potrebbe essere già finita: su di lui c'è infatti il Marsiglia, secondo quanto riportano dalla Francia.



SPALLETTI NON CONVINTO, MA L'INTER DICE NO - Il brasiliano, classe '93, è arrivato durante l'estate in nerazzurro dal Nizza, per 20 milioni di euro, ma non ha mai convinto il tecnico Spalletti, che l'ha schierato solamente otto volte in stagione finora. La squadra di Garcia lo vorrebbe in prestito, ma l'Inter in questo momento ha palesato la volontà di non cederlo.