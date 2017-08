Joel Untersee, nuovo terzino dell'Empoli, arrivato dalla Juventus, si presenta: "Sono molto contento di essere qua, per me l'Empoli è un grande club. Un club che ti fa migliorare, ci sono stati tanti giovani che da qui sono riusciti a fare il salto. Io qua cerco di migliorare me stesso e dare il 100% partita dopo partita. Ho già fatto un anno di serie B, è un campionato molto tosto e competitivo, se non metti grinta, motivazione e voglia non vai da nessuna parte, è un campionato dove ci sono tante squadre simili, dove tutti possono battere tutti, è un torneo imprevedibile. Darò il massimo impegno per diventare titolare, allenarmi bene e fare il meglio possibile. Il mio ruolo? Posso giocare come terzino destro o esterno di centrocampo, amo entrambe le posizioni ma chiaramente gioco dove mi mette il mister".