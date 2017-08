FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Il Barcellona è alla ricerca del sostituto di Neymar, finito, non senza polemiche, al Paris Saint-Germain. 222 milioni di clausola versati nelle casse del club blaugrana e contratto fino al 2022 all'ombra della Tour-Eiffel, per un trasferimento che farà la storia. L'ex numero 11 brasiliano, ormai, almeno a livello tecnico, rappresenta il passato, con Bartomeu e la dirigenza catalana che sono già al lavoro per trovare il sostituto di O'Ney.- I primi nomi sul taccuino del direttore tecnico Robert Fernandez sono quelli di Philippe Coutinho del Liverpool e Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund. Sulla lista, però, c'è segnato in rosso anche il nome di Paulo Dybala. Nessun contatto, per il momento, con l'entourage , con il giocatore che è riconoscente alla Juve e sta bene in bianconero. Un'offerta monstre, clamorosa, però, può cambiare le carte in tavole. Inoltre, dalla Spagna ne sono sicuri: nell'eventuale trattativa possono essere inserite due contropartite tecniche gradite alla Juventus, così da abbassare la richiesta che, per Mundo Deportivo, si aggira intorno ai 120 milioni di euro. I nomi sono quelli di, centrocampista portoghese seguito dallalo scorso anno, e, il brasiliano, fratello di Thiago Alcantara e figlio di Mazinho, cercato da Liverpool e. Le priorità, ora, sono altre, la, per gli spagnoli, è pronta ad ascoltare.