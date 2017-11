Il Besiktas non vende e, se possibile compra. E' questo il pensiero del direttore sportivo del club turco Ali Naibi, presente al WyScout forum di Londra. Parlando ai microfoni di Calciomercato.com Naibi ha fatto il punto sul mercato, partendo dall'interesse di Inter e Milan per il centrocampista Ozyakup, del riscatto di Talisca dal Benfica, dell'opzione Lichtsteiner e dalla suggestione Fellaini.



Fellaini al Besiktas già a gennaio, è una pista che state davvero seguendo?

"Sicuramente è una voce che in Inghilterra stanno commentando tanto, e tutto è nato dal fatto che il fratello di Fellaini e suo agente è venuto a vedere alcune nostre gare. Devo essere onesto, al momento non c'è nulla di concreto nè col giocatore nè col Manchester United".



Chi invece continua a convincere è Oguzhan Özyakup. L'anno scorso l'Inter ci ha provato, piace anche al Milan, c'è la possibilità che possa partire?

"So dell'interesse di Inter e Milan per Ozyakup, ma non abbiamo mai ricevuto nè un'offerta ufficiale nè tantomento una richiesta da parte loro. Per noi è importantissimo, è il nostro capitano e vogliamo che resti con noi perchè vogliamo puntare al titolo. Sicuramente è un giocatore che è seguito costantemente da tanti top team e se qualcuno arriverà da noi con un'offerta la valuteremo".



Talisca e Tosun sono due perni di questa squadra, ma per loro potrebbe essere l'ultimo anno in Turchia?

"Talisca è in prestito da noi e questo è l'ultimo anno. Sicuramente vorremmo trattenerlo e stiamo cercando di vedere con il Benfica se c'è questa possibilità. Tosun invece sta facendo benissimo ed è un perno della nostra squadra. Ha tante richieste in Premier League, è vero, ma non abbiamo intenzione di venderlo".



Quest'estate avete trattato Lichtsteiner con la Juventus, c'è ancora questa possibilità?

"Sì, gli ultimi giorni di mercato c'era stata questa opzione. Oggi però non c'è più, non è un giocatore che per il momento ci interessa. So che non è in lista Champions e non è felice di questo, ma per il momento con noi il discorso è chiuso".



