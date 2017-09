Non solo Atalanta, Lazio e Milan. La prima giornata della fase a gironi diregala subito sfide molto interessanti per alcune delle formazioni favorite per arrivare alla finale didel prossimo 16 maggio. Tra le prime a scendere in campo, alle 19, proprio la formazione francese, che non va oltre il pareggio a Cipro, le squadre che completano il raggruppamento dell'Atalanta. L'Hoffenheim, rivelazione dell'ultima Bundesliga e retrocesso dopo la sconfitta nel playoff di Champions contro il Liverpool, parte male incassando una sconfitta per 2-1 col Braga nonostante il vantaggio firmato da Wagner;dell'ex milanista BaccaAlle 21.05 altre 10 gare: l'non va oltre lo. Il Marsiglia di Garcia si riscatta contro il Konyaspor dopo la doppia sconfitta in campionato con Monaco e Rennes: decide un gol dell'ex milanista Rami.. Per quanto riguarda gli "italiani",gioca, mentre Piccinocchi perde 2-1 col suo Lugano in Israele contro l'Hapoel Beer Sheva. Vittorie larghe perReal Sociedad (4-0) e FCSB (3-0) rispettivamente contro Rosenborg e Viktoria Plzen, finiscono 1-1 Victoria Guimaraes-RB Salisburgo e Stella Rossa-Bate. Gli svedesi dell'Östersunds vincono 2-0 contro lo Zorya. Partita rinviata di un'ora per l', per problemi di sicurezza contro il, con gol di Kolasinac, Sanchez e Bellerin.