Serata di calcio anche in Inghilterra dove il, avversario tra una settimana della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League, è sceso in campo nel replay del quinto turno eliminatorio di Fa Cup contro il, ultimo in League One, terza serie del calcio inglese, ma in grado di bloccare sul 2-2 gli Spurs poco più di una settimana fa.Le premesse per gli ospiti non erano incoraggianti: a Wembley il Tottenham non perdeva da 15 partite, e non usciva sconfitto in un replay di Fa Cup da 10 anni, quando fu eliminato dal Chelsea futuro campione.Primi quarantacinque minuti da sogno per il Rochdale con Son che prima sblocca la partita, poi sbaglia il rigore del 2-0: gli ospiti ne approfittano e trovano un clamoroso pareggio alla mezzora con Humphrys. Nel secondo tempo però la banda Pochettino esonda e chiude la pratica con protagonista l’ex Juventus Llorente, autore di una tripletta in 12 minuti. Ci pensano poi ancora Son e il giovane Walker- Pieters a tempo scaduto ad arricchire il bottino degli Spurs per uno sfavillante 6-1 finale.Il Tottenham vola così ai quarti di finale dove affronterà in gara secca lo Swansea il 17 marzo.Son 23' 65', Humphrys (R) 31', Llorente 47', 53' ,59', Walker- Pieters al 90'