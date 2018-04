Che fosse una settimana importante per lasi sapeva già. Oltre al turno infrasettimanale contro il Bologna e alla partita con la Lazio in programma domenica, il presidente blucerchiato Massimoapprofitterà delle giornate a Genova per iniziare a ragionare su un nodo importante, quello dei rinnovi di parecchi componenti della dirigenza . In scadenza ai piani alti di Corte Lambruschini ci sono Infatti il direttore sportivo Carloe il responsabile dell'Area Tecnica Daniele, oltre che il segretario generale MassimoI contratti dei tre dirigenti infatti scadranno a giugno, tutti e tre stanno lavorando in vista della stagione 2018/2019 ma attualmente non c'è certezza in merito al loro futuro. Il patron blucerchiato, interpellato in merito da Il Secolo XIX si è trincerato dietro un laconico "per i rinnovi". Le prossime decisioni del presidente della Sampdoria saranno fondamentali per capire quello che sarà l'organigramma societario. In scadenza oltretutto non ci sono soltanto Osti, Pradè e Ienca, ma anche tre componenti dello staff di Giampaolo, ossia il preparatore atletico Massimo Catalano, il video analyst Sergio Spalla e il collaboratore tecnico - ed ex attaccante blucerchiato - salvatore Foti.