Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi del FUT birthday: è uscita la squadra dell'anniversario di Fifa Ultimate Team con alcuni giocatori che sono tornati ai vecchi ruoli con cui sono nati ad inizio carriera. Cristiano Ronaldo, ad esempio, sarà utilizzabile come esterno destro e non più attaccante oppure Gareth Bale nel ruolo di terzino sinistro. Tre consigli e una bocciatura. Quali? Scoprite tutto nel nuovo video!