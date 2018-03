28esima

Nel giorno di, laritorna in campo e contro il Benevento trova subito una vittoria da dedicare al capitano scomparso prematuramente la scorsa domenica. Nel lunch match domenicale dellagiornata di Serie A, fra mille intrecci e suggestioni legate al numero 13,il naturale sostituto di Astori che svetta di testa e insacca il gol vittoria. ().Poca la resistenza del Benevento che non va oltre un palo colpito danel finale di gara a cui ha comunque risposto il palo colpito anche dae il successivo errore a porta vuota di Benassi. Una vittoria dal sapore speciale e dal retrogusto amaro, per una gara che verrà ricordata per sempre come l’ultimo magico saluto allo scomparso Astori. ().