Il Comune di Firenze "ha venduto" l’uso dei colori dei quartieri del Calcio storico alla Fiorentina per 15mila euro, come riportato da CalcioeFinanza.it. In base ad una delibera di giunta, la squadra può utilizzare le varietà cromatiche e i simboli del calcio in costume sulle maglie della squadra viola per tre anni, al costo pattuito, che prevede anche il conferimento di 100 kit da allenamento a ciascuna delle 4 squadre del calcio in costume. Le seconde divise del team, presentate ufficialmente alcuni giorni fa , sono state realizzate proprio secondo questa estetica.

- "Un regalo ai Della Valle“, accusa il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. “La Fiorentina quest’anno aveva bisogno di realizzare una campagna abbonamenti quantomeno accattivante – attacca ancora il consigliere – e i simboli della nostra tradizione calcistica si prestavano perfettamente a questa operazione di marketing".