che, nel 2017, hanno registrato il record di afflusso turistico, anche per merito dei tifosi della. Saranno nove, al termine dell’accordo, le stagioni accumulate dal sodalizio Trentino-gigliati.

Da sabato 7 fino domenica 22 luglio, queste le date per il 2018. Il programma - come assicurato da Stefano Pioli durante la conferenza stampa di presentazione - sarà simile a quello della scorsa edizione, lo ha assicurato Pioli, con possibili variazioni in caso di qualificazione all’Europa League: al momento, le date ufficializzate sono le già citate, in caso di piazzamento le parti si sederanno e cercheranno di capire come modificare il calendario.

All’interno del ritiro, naturalmente, saranno sostenute alcune amichevoli. L’albergo che ospita la squadra è stato ampliato, saranno introdotte migliorie e, a partire dal prossimo anno, anche il secondo terreno di gioco sarà reso regolamentare. Sono al vaglio anche alcune iniziative per ricordare Astori. Inoltre, vista la contingente presenza del team ciclistico di Vincenzo Nibali, compatibilmente con il Tour de France, potrebbe esserci l’occasione per unire i due eventi, considerando anche la grande passione di Pioli per il ciclismo.