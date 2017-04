QUI LA PRIMA PARTE DEL FORUM COL MERCATO DI INTER, MILAN, ROMA E LA NAZIONALE

ha avuto il piacere di confrontarsi e dicon alcuni tra i più importanti agenti di calciatori del nostro paese:Abbiamo trattato con loro tanti argomenti relativi allo stato del calcio italiano, al campionato ancora in corsa e alle mosse strategiche che dovranno fare le società per tornare in alto.Con loro abbiamo voluto anche fare un gioco, provando a farli sbilanciare, in un botta e risposta secco, su tutte le trattative già ben avviate e su i possibili scenari che animeranno il prossimo mercato estivo. Dal futuro diall'attacco del Milan, dapassando pere, soprattutto il futuro di moltedi Serie A destinate a cambiare al termine della stagione.Tante le sorprese a partire dall'ideaper la panchinaproposta da Giovanni Branchini, passando per la possibilità concreta di vedere Corentin Tolisso alla Juventus suggerita da Andrea Pastorello fino all'idea di Silvio Pagliari di vedere un'Inter coninsieme in rosa nell'anno prossimo. Non sono mancate le stoccate, come quella di Branchini, che giudicaEcco tutte le risposte al nostro quiz: