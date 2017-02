"Veniamo da una grande prestazione a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l'Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino". Roberto Gagliardini, ospite dell'Inter Store Milano, suona la carica in vista della gara di domenica contro i toscani. "Mancheranno giocatori importanti, ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scendera' in campo farà sicuramente bene - assicura l'ex atalantino - Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti. Cosa mi hanno chiesto i tifosi? Di fare un gol, ormai c'è la mania del Fantacalcio e il +3 è sempre più richiesto", sorride Gagliardini ai microfoni di Inter Channel.