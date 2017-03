L'ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, a Radio Bruno: 'Di Francesco è quello più adatto per la Fiorentina. Fossi Semplici non verrei alla Fiorentina perché è ancora troppo acerbo, se riuscisse a centrare la Serie A con la Spal dovrebbe fare almeno una stagione nel massimo campionato e poi pensare ai viola. Certo se poi l’Inter dovesse lasciar libero Pioli ci farei un pensierino. Detto tutto questo la società deve uscire allo scoperto per dire cosa si vuole fare per la prossima stagione'.