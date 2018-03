Andrea Pastorello, agente di Pepito Rossi, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Gradinata Nord di Primocanale per parlare del suo assistito, prossimo al rientro in campo dopo l'infortunio muscolare accusato a fine gennaio: "Giuseppe è rientrato in gruppo, domenica sarà a disposizione. I risultati positivi della squadra lo aiuterano. Quando si gioca con la mente sgombra ci sono meno pressioni e diventa tutto più semplice, a maggior ragione per un calciatore che deve rientrare".



Pastorello ha poi raccontato come è nata la trattativa che lo scorso dicembre ha portato il ragazzo del New Jersey in rossoblù: "L’arrivo di Giuseppe al Genoa ha radici profonde. A dire la verità con Preziosi ci sono rapporti di lunga data e lo aveva cercato già due anni fa. Quando Giuseppe è rientrato dall’infortunio ho parlato con il presidente, lui conveniva con me che meritasse una chance".



L'agente ha anche fatto luce sul futuro dell'attaccante: "Fino a fine stagione Rossi sarà un giocatore del Genoa. La società ci ha chiesto un’opzione per il prossimo anno ed è a discrezione solo ed unicamente del Genoa: noi abbiamo accettato".



L'avventura di Rossi con il Grifone non è iniziata nel migliore dei modi, a causa dell'ennesimo infortunio di una carriera costellata dai guai fisici: "Quando si è fermato a gennaio - ha proseguito Pastorello - Giuseppe era arrabbiato più che provato per l’ennesimo stop. Io lo sento sempre molto carico ed ha molta voglia di giocare. Lui è nato per giocare, ha una qualità cristallina. Il suo obiettivo è tornare in campo e fare ciò che gli riesce meglio: giocare a calcio. Ha molta voglia di aiutare la squadra, in un momento meno difficile di qualche settimana fa, ma la strada da fare è lunga e spero possa dare il suo contributo".



Chiusura dedicata alle caratteristiche tecniche e tattiche di Pepito: "Tecnicamente è davvero fortissimo, Giuseppe dà il meglio di sé da seconda punta, ha bisogno di una spalla di un certo tipo vicino. Nel Villareal giocava con Nilmar, un calciatore simile a lui: molto veloce e fisicamente non prestante, lui si adatta. Deve giocare tra le linee a ridosso dell’area, perchè li sa davvero fare male: può gare gol, assist, procurarsi rigori. Va lasciato libero al limite dell’area di rigore, è lì che Giuseppe può dare il meglio di sé".