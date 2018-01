Dopo essersi rincorsi per ben tre sessioni di mercato, il Genoa e Lorenzo Callegari sembrano finalmente destinati ad unirsi in matrimonio nei prossimi giorni.



Il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del 19enne francese, si sarebbe infatti convinto a lasciar partire quello che in patria, per via del medesimo ruolo in campo e della comune origine italiana, definiscono come il "nuovo Verratti".



Scontento per il poco spazio concessogli dal club parigino, Callegari da tempo preme per tentare l'avventura altrove. Lo scorso gennaio il suo passaggio al Grifone sembrava ormai cosa fatta, ma alla fine il PSG si oppose alla cessione, seppur temporanea, del giovane centrocampista facendone infuriare il papà-manager che non risparmiò pubbliche critiche alla società dello sceicco Al-Khelaifi.



Dopo un anno di promesse non mantenute, con il campo che per il talentuoso classe '98 è rimasto un miraggio, ora il suo addio alla capitale francese sembra ormai definito. Il PSG accetterà di lasciare andare il ragazzo, che a giugno andrà in scadenza di contratto, a parametro zero, riservandosi però una piccola percentuale sull'ipotetica futura rivendita del giocatore da parte del Genoa.



Il club rossoblù da parte sua preleverà Callegari già entro la fine di questa finestra di mercato per poi girarlo in prestito, magari in Serie B. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe il Palermo, altro club che in passato è stato a lungo sulle tracce del centrocampista italo-francese.