Prime manovre di mercato in casa Genoa in vista della prossima sessione estiva.Seppure alla riapertura delle trattative, fissata per il primo luglio, manchino ancora quasi cinque mesi, la dirigenza rossoblù è già al lavoro per individuare i possibili colpi in entrata. Opzionati gli arrivi di Criscito, Polenta e Callegari , gli uomini mercato del Grifone stanno cercando di portare a Pegli un altro giocatore che potrebbe partire a parametro zero. Si tratta del 23enne del SassuoloGià seguito con attenzione per tutto il mese scorso, il mediano di scuola Roma alla fine ha deciso di restare in Emilia, senza però rinnovare il proprio contratto con la società neroverde. Ciò significa che dallo scorso 1 febbraio il ragazzo è libero di accordarsi con qualsiasi altro club per trasferirvisi a giugno a costo zero. Il Genoa è in prima linea, anche se la concorrenza non manca.