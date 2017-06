Dopo essersi interessato fortemente a Giovanni Simeone, il club gigliato sta infatti tentando un affondo anche nei confronti di un altro elemento delPer portare l'esterno uruguaiano in riva all'Arno, la dirigenza viola avrebbe offerta ai colleghi rossoblu. Una cifra tuttavia considerata insufficiente dai vertici genoani che valutano Laxalt non meno di dieci milioni.La scorsa settimana lo stesso giocatore, su cui da tempo di muove anche la Lazio, in esclusiva ai nostri microfoni aveva detto di non voler pensare al mercato almeno fino a luglio e che una sua eventuale permanenza in rossoblu non sarebbe affatto un problema. Anche mister Juric, dal canto suo, non vorrebbe lasciare andare quella che reputa una pedina fondamentale del proprio scacchiere tattico.La difficile situazione economica del Genoa, tuttavia, impune ancora una volta alcuni sacrifici in sede di mercato e Laxalt, di fronte ad un'offerta ritenuta adeguata, potrebbe essere uno dei prescelti a lasciare Pegli.