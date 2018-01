Sembrano davvero destinate ad incontrarsi nuovamente le strade del Genoa e di Domenico Criscito.



Il trentunenne difensore napoletano non ha infatti ancora rinnovato il suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo, in scadenza il prossimo 30 giugno, e dal prossimo primo febbraio sarà quindi libero di accordarsi per il trasferimento gratuito a qualsiasi altro club per la prossima estate.



Criscito, cresciuto e lanciato nel grande calcio proprio dal Grifone, non ha mai nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera là dove l'aveva cominciata. Anche la dirigenza rossoblu dal canto suo ha più volte espresso, anche recentemente, la volontà di riportare a casa uno dei prodotti più interessanti usciti dal proprio vivaio nell'ultimo decennio.



Il difensore trentunenne sarebbe quindi pronto a mantenere fede alla sua promessa a partire dal prossimo 1 luglio.