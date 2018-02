Sarà un Genoa pieno di cerotti quello che domani sera ospiterà al Ferraris l'Inter di Luciano Spalletti.



Oltre ai lungodegenti Armando Izzo, Miguel Veloso e Giuseppe Rossi, Davide Ballardini dovrà fare a meno anche di Adel Taarabt, ancora alle prese con i dolori alla schiena che l'hanno costretto a saltare le ultime due gare con Lazio e Chievo.



Come se non bastesse, nel corso dell'allenamento di ieri si è fermato anche Davide Biraschi, il sostituto naturale e designato di Izzo. Il difensore romano ha sentito un forte dolore alla coscia destra e per lui si teme una stiramento, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Improbabile tuttavia che l'ex Avellino possa scendere in campo domani sera contro i nerazzurri. Al suo posto sul centrodestra verrà quindi schierato Luca Rossettini, in una posizione per lui inedita, almeno per quest'anno.



Buone notizie arrivano invece da Aleandro Rosi e da Andrej Galabinov, entrambi abili e arruolabili dopo gli acciacchi patiti nei giorni scorsi e pronti a giocare titolari.