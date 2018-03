La presenza ieri sera sulle tribune del Comunale di Chiavari dei direttori generale e sportivo del Genoa Giorgio Perinetti e Mario Donatelli non è certo passata inosservata.



I due dirigenti rossoblù si sono recati nella cittadina rivierasca per assistere dal vivo alla gara tra la Virtus Entella e il Palermo, valida per il 33° turno di Serie B, ma anche per visionare in prima persona alcuni dei protagonisti della sfida.



Su tutti ad attirare l'attenzione dei due direttori è stato soprattutto Igor Coronado, trequartista brasiliano della formazione siciliana autore dei due assist che hanno permesso ai rosanero di tornare dalla trasferta ligure con tre preziosissimi punti in tasca. Ma buone sensazioni hanno destato anche il 22enne attaccante Antonino La Gumina e l'esterno Andrea Rispoli, vecchio pallino di mercato del Grifone.



Tutti e tre sono ad ogni modo molto difficili da raggiungere, soprattutto se il Palermo dovesse riuscire a fare il suo ritorno in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria.