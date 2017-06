Sarà Stefan Ristovski il primo acquisto del Genoa in vista della stagione 2017-18.



Il difensore macedone ha infatti definitivamente convinto la dirigenza rossoblù a portarlo in Riviera dopo mesi di approcci ed ammiccamenti reciproci. Gli uomini mercato del Grifone si sono convinti ad accelerare le trattative con il Rijeka, il club croato nel quale milita da due anni, dopo che il gol siglato domenica sera in nazionale contro la Spagna aveva acceso i riflettori di molte squadre italiane, tedesche e iberiche sull'ex Parma.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Genoa avrebbe già avanzato un'offerta di due milioni al Rijeka, il quale però ne vorrebbe almeno uno in più. Probabile che le due società si trovino a metà strada, contando sul fatto che il contratto del difensore balcanico andrà in scadenza tra dodici mesi.



Salvo sorprese dell'ultimo momento,sarà dunque il 25enne di Skopje il nuovo leader della retroguardia del Grifone.