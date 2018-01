Il Genoa è sempre alla ricerca di un centrocampista difensivo da regalare a Davide Ballardini prima della chiusura delle trattative, fissata per questa sera alle 23.



L'ultima idea dei dirigenti rossoblu è quella di provare a sondare il colombiano della Fiorentina Carlos Sanchez, dato in uscita dal club viola. Al proposito proprio in queste ore, è presso l'hotel Melià di Milano, gli emissari del club ligure sarebbero al colloquio con i colleghi fiorentini per capire le possibilità di concretizzare l'operazione.



Classe 1986, il nazionale dei cafeteros è arrivato in Italia nell'estate del 2016 giocando con discreta continuità nel suo campionato e mezzo in terra toscana. Ora però Stefano Pioli sembrerebbe voler fare a meno di lui il quale, con il mondiale alle porte, non vuole correre il rischio di perdere il treno per Russia 2018 e sarebbe dunque intenzionato a cambiare aria. Attenzione però alla concorrenza del Verona che da diversi giorni segue con estrema attenzione la situazione del ragazzo.