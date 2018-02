Non solo Marco Varnier. Oltre a quello del giovane difensore centrale del Cittadella, del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi , gli uomini-mercato del Genoa avrebbero scritto sui propri taccuini anche il nome di un altro promettente giocatore della squadra veneta, quello dell'attaccanteL'edizione genovese di Repubblica racconta stamane di come un osservatore del Grifone si sia recato ieri sera al Comunale di Chiavari per assistere in prima persona alle prestazioni dei due gioiellini del Cittadella, impegnato in casa dell'Entella nel turno infrasettimanale di Serie B. Dopo aver monitorato attentamente il ventenne Varnier, seguito ormai da qualche mese, l'emissario rossoblù avrebbe preso appunti anche sull'ivoriano classe 1997, giàPrelevato giovanissimo nel 2013 dal Prato, Koaumé è passato dai prestiti nei settori giovanili di Sassuolo e Inter, prima di approdare a titolo definitivo lo scorso anno al Cittadella che lo pagò 400 mila euro alla società toscana. Oggi il suo valore è decuplicato e, oltre al Genoa, ci sono numerosi altri club di Serie A, tra cui