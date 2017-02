L'allenatore del Genoa, Ivan Juric ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con il Pescara di Zeman: "Il nuovo allenatore ha avuto poco tempo per lavorare, ma cercherà di ridare alla squadra la fiducia persa per colpa dei risultati negativi. Hanno grande qualità dal centrocampo in su, anche se poi pagano molto gli errori difensivi. Noi dobbiamo giocare con tranquillità, consapevoli del brutto momento, ma senza cercare di fare tutto da soli".



"Izzo condizionato dal processo alle porte? Dovete chiederlo a lui, io lo vedo concentrato e sta lavorando bene. Taarabt non sarà dei nostri per un affaticamento. Al posto di Veloso giocherà Cataldi. Ninkovic non è una delusione, ha avuto un problema di pubalgia per colpa del campo, però si sta allenando bene ed è in concorrenza con Palladino. In questo momento dobbiamo essere tosti e Rigoni è perfetto. Se mi sento in discussione? Mi sembra si stia lavorando bene, stiamo inserendo i giocatori nuovi. Quello che dice il presidente Preziosi fa parte del gioco, ma non ci penso".