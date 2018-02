Lunga intervista telefonica ieri sera a Primocanale per il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti.



Molti i temi toccati dal dirigente rossoblù, a cominciare dalla sfida di domani sera contro l'Inter a Marassi: "Sarà un match duro perché loro sono forti e vengono per vincere, ma il Genoa ora si è conquistato il rispetto ed è ora che proviamo ad espugnare Marassi. Siamo in un momento felice e meritato perché le ultime due vittorie non sono state casuali. I ragazzi stanno dando il massimo e dobbiamo essere soddisfatti del fatto che ora siamo in una zona tranquilla di classifica".



Gran parte del merito di questo felice momento di squadra è attribuibile a Davide Ballardini, capace di far cambiare letteralmente marcia al Grifone con il suo arrivo: "Non ho mai avuto dubbi sulla bontà della squadra - ha spiegato Perinetti - ma con Juric non sono stati fatti risultati malgrado partite anche positive. Ballardini ha dato compattezza alla squadra e la graduatoria parziale da quando arrivati dice che saremmo addirittura al terzo posto e questi dati parlano chiaro su ciò che ha fatto il mister".



Non possono ovviamente mancare i riferimenti al mercato: dal rinnovo di Ballardini, alla conferma di Taarabt, fino al possibile arrivo di Cristian Romero: "Finito il mercato stiamo affrontiamo il tema dei rinnovi dei giocatori e poi faremo altrettanto con quello del tecnico. Non abbiamo alcuna fretta anche perché siamo finalmente sereni, quindi nessun problema. Per Taarabt ormai tutti i mercati sono praticamente chiusi e poi siamo convinti che il giocatore sarà utile. Romero ci interessa molto ma non l'abbiamo ancora preso".



Chiusura infine dedicata al rapporto con la tifoseria ed alla questione stadio: "I tifosi sono fondamentali per la dirigenza. Dobbiamo spiegare bene cosa stiamo facendo per il Genoa. In questo senso la vicenda stadio va in quella direzione".