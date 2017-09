Arrivanonella guerra di nervi in atto in casa GenoaDopo averlo lasciato fuori dalla lista dei convocati nelle ultime settimane, il tecnico croato ha ieri nuovamente inserito il nome del centrocampista veneto tra quelli dei 23 rossoblù che questa sera affronteranno il Chievo a Marassi.Più che una pace vera e propria, però, tra i due sembra piuttosto essere stata messa in campo una sorta di. Nei giorni scorsi, infatti, tra Juric e Rigoni sono volate parole grosse, con il giocatore che attraverso il proprio agente aveva parlato di scarso rispetto nei suoi confronti, dopo essere stato costretto ad allenarsi in disparte per aver rifiutato a fine agosto il trasferimento ad altre squadre. La replica dell'allenatore era stata un invito neanche troppo pacato a comportarsi da professionista, rispettando tifosi e compagni di squadra.Stemperata un po' la tensione reciproca, ora Juric prova a tendere la mano al calciatore anche se in realtà il gesto distensivo del tecnico appare quasi più una precettazione che un atto di benevolenza. Reduce da una partenza difficile in campionato, il Genoa ha assolutamente bisogno di incamerare punti al più presto e per farlo Juric deve poter contare su tutti gli uomini a sua disposizione, viste anche le varie defezioni a cui deve far fronte in questo periodo.Restano. tuttavia, letra due che fino a qualche mese fa sembrano stimarsi parecchio. L'allenatore vorrebbe schierare Rigoni a centrocampo, a dispetto del ragazzo che invece predilige la posizione da finta ala/trequartista ricoperta nella passata stagione., che si gioca la panchina,che arrivato a 33 anni non ha certo davanti a sè un lungo avvenire calcistico,che nel frattempo continua ad arrancare nei bassifondi della classifica.