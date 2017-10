Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, è in corso in questi minuti un summit tra la dirigenza del Genoa (nelle persone del dg Perinetti, dell'ad Zarbano e del ds Donatelli) e l'allenatore Ivan Juric al centro sportivo di Pegli per valutare la posizione del tecnico croato. Sabato c'è il derby e Juric, terzultimo in classifica con 6 punti in 11 giornate, rischia l'esonero, con Oddo, Ballardini e Reja pronti a sostituirlo.