: uno di casi più discussi e spinosi della. Il contratto dell'esterno algerino scadrà il prossimo giugno, ma il rinnovo stenta ad arrivare. Brillante e talentuoso, però troppo spesso nascosto all'ombra di, secondo Foot Mercato, sta pensando di cambiare squadra durante la prossima estate, visto anche lo stato avanzato della trattativa del Lione per Depay . Ha pretendenti in tutta Europa e, qualora non rinnovasse, potrà scegliere la destinazione che preferisce. Aded, che il portale francese riporta come principali candidate, si è aggiunto anche il, interessato in caso di partenza di Bernardo Silva . Rimane alla finestra anche il, sempre alla ricerca di un esterno, e che, qualora non si concretizzasse l'affarea lungo termine, potrebbe provare a convincerlo a vestire i colori rossoneri, in un'interessante operazione a