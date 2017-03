Prima ci è riuscito, dopo, ora anche Samuelvuole ritagliarsi uno spazio importante nel. Il centrocampista svedese contro il Palermo ha fatto il suo esordio da titolare in campionato, riuscendo a giocare una buona partita , ora si candida per un posto nell'undici che scenderà in campo contro la Lazio nel prossimo turno.lo vuole valutare, come ha fatto in precedenza (e sta ancora facendo) con Lukic, per capire se potrà contare su di lui per il prossimo campionato. Dopo Barreca e Lukic, un altro under 21 è pronto a diventare titolare nel Torino.