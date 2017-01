E'il nome nuovo per il centrocampo del La conferma dell'interesse del Grifone per il 22enne romano è arrivata ieri sera direttamente dalla viva voce del presidente rossobluDopo aver seguito inutilmente le piste che portavano adello Young Boys, adell'Udinese e adel Palmeiras, e senza aver abbandonato del tutto il sogno chiamato, per il quale a Pegli si resta sempre vigili in attesa di novità provenienti da Torino, il club più antico d'Italia sembra ora aver deciso di puntare forte sul mediano cresciuto e lanciato nel grande calcio dalla società capitolina.Preziosi ha ammesso che per riuscire a portare a Genova Cataldi conta di poter mettere sul tavolo della trattativa anche iche intercorrono tra lui e l'omologo laziale. Tuttavia l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice: "Siamo amici ma fare affare con lui è difficile" ha ammesso il re dei giocattoli a Sky.Il Genoa tuttavia ci proverà, contando sulla volontà del calciatore di giocare con quella continuità che Simone Inzaghi non gli riesce a garantire. L'ipotesi studiata dai rossoblu prevede ilcon riscatto da stabilire.Un ulteriore ostacolo per il Grifone è poi rappresentato dalla concorrenza di Milan e Torino, club fortemente interessati ad accaparrarsi le prestazioni del mediano dell'Under 21.