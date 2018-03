L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha preso la parola in un monologo in conferenza stampa: "Il primo pensiero chiaramente va a Davide, ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo a vicino in questi mesi. Era una persona, un capitano speciale, trovava sempre il modo e il tempo giusto di dire le cose a me e ai suoi compagni. Generoso, positivo, disponibile e altruista. Purtroppo per lo sono goduto per troppo poco tempo e mi mancherà, mi manca ogni giorno. Un pensiero ad Anna, Renato, Marco e a Bruno, se Davide era una persona speciale è perché anche loro sono speciale. Li abbraccio e spero di incontrarli presto. Per Francesca e Vittoria non ho trovato le parole per consolarle: faccio loro una promessa, ci saremo sempre per loro. I nostri tifosi a volte hanno la lingua lunga ma hanno un cuore grandissimo, avrei voluto avere la forza di abbracciali uno a uno per consolarli e trovare insieme la forza per andare avanti. Ringrazio il mondo del calcio, una partecipazione così piena di solidarietà è merito di Davide e significa che, in un mondo descritto diversamente, ci sono dei valori e dobbiamo seguire l'esempio di Davide. La proprietà si è contraddistinta per sensibilità e signorilità e sta facendo tutto il possibile per aiutare me e la squadra. La mia squadra ha pianto, piange e sta soffrendo: Davide era speciale, era il loro punto di riferimento. Noi sappiamo cosa fare per onorarne la memoria: io li stimolo dicendo loro come se fosse l'ultima volta che ne avessero la possibilità, a lui non c'era bisogno. Ora dobbiamo fare questo, ci ha lasciato insegnamenti troppo importanti per non seguirli. Ci ha lasciato un seme, quello della compattezza, della serietà e serenità e amor per la Viola. Tocca a noi proteggere questo seme, custodirlo e fare in modo che possa germogliare per un futuro migliore per tutti noi. Tutti uniti nel ricordi di Davide"